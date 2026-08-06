Kayseri\'de Kaza: 2 Yaralı

KAYSERİ'de yolun karşı şeridine geçen otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Ç.Ç. (18) yönetimindeki 38 ALM 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip M.Ü. (32) idaresindeki 38 AAR 724 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ç.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.