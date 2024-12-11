Kayseri'de Kaza Davasında Savcıdan Hapis İstemi - Son Dakika
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Kayseri'de Kaza Davasında Savcıdan Hapis İstemi

Kayseri\'de Kaza Davasında Savcıdan Hapis İstemi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası kamyon şoförü için savcı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

11.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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KAYSERİ'de otomobilin kamyona arkadan çarptığı, Nimet Göverçile (69) ile kız kardeşi Nemide Karanfil'in (62) hayatını kaybettiği kazada, kamyon şoförü Gökhan P.'nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken; duruşma, sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

Kaza, 28 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında, Kayseri- Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Karanfil yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, istasyondan ana yola çıkan Gökhan P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki kız kardeşler Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil öldü, sürücü Ahmet Karanfil ise yaralandı.

Kaza, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun, yaklaşık 5 yıl önce, Nemide Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, o gün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Gökhan P., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuksuz sanık Gökhan P. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Gökhan P., Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki adliyeden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen kız kardeşlerin avukatları ise salonda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve kazada kusuru olmadığını söyleyen Gökhan P., "Nevşehir'den Gaziantep'e çekirdek götürüyordum. Petrole ihtiyaçlarımı gidermek için girmiştim. Ardından sinyal yakarak kontrollü şekilde çıkış yaptım. Sağ şeritte 50-100 metre kadar ilerledim. Yanımdan 2-3 araç geçti. Kendi şeridimde ilerlerken arkamdan bir çarpma sesi duydum. Araçtan inip kamyonun arkasına gidip hemen 112'yi aradım. Herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı da mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, sanık Gökhan P.'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaza Davasında Savcıdan Hapis İstemi - Son Dakika

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