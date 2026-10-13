Kayseri'de motosiklet sürücüsü Emirhan Kulaksız (23) hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Kayseri'de motosiklet sürücüsü Emirhan Kulaksız (23) hastanede kurtarılamadı

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Kayseri\'de motosiklet sürücüsü Emirhan Kulaksız (23) hastanede kurtarılamadı
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Kayseri Melikgazi'de dün saat 02.00 sıralarında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emirhan Kulaksız (23) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kulaksız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı; cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYSERİ'de, otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü Emirhan Kulaksız (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Emirhan Kulaksız yönetimindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet ile A.İ.M. idaresindeki 38 ARG 479 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Kulaksız, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kulaksız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan Kulaksız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan, oto tamirhanede çalıştığı öğrenilen Emirhan Kulaksız'dan geriye, sanal medyadan yaptığı paylaşımlar kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de motosiklet sürücüsü Emirhan Kulaksız (23) hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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