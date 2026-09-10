Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Afganistan uyruklu genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Afganistan uyruklu genç yaralandı

Kayseri Kocasinan\'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Afganistan uyruklu genç yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu Ali T. (17) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu Ali T. (17), yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali T., kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Afganistan, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Afganistan uyruklu genç yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi
ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi 3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
22:39
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 02:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Afganistan uyruklu genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement