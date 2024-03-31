KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 263
Açılan Sandık Oranı : % 7,70
Kullanılan Oy : 56.303
Geçerli Oy : 55.203
Katılım Oranı : % 79,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 40,1522.166
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 17,659.742
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 13,687.549
CHPMURAT MOLU% 12,77.011
DİĞER% 7,354.058
SAADETMAHMUT ARIKAN% 4,472.466
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 2,621.448
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,32174
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,1162
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,155
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,0952
HKPNUH YAVUZ% 0,0950
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,0950
TİPSAMİ KİRİK% 0,0739
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,0738
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,0736
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,0632
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,0424
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,0424
YTPFERDİ KARABACAK% 0,0319
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,0318
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,0318
DSPDAVUT OCAK% 0,0317
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,0317
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,0315
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,0211
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,028
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,014
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,41
Katılım Oranı : % 94,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 40,72318
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 35,34276
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 8,7168
DİĞER% 8,768
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 5,3842
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 0,645
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 0,514
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 12,64
Katılım Oranı : % 78,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 35,431.339
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 27,651.045
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 13,1495
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 12,04455
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,8219
DİĞER% 2,4191
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,0477
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,5358
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 52,43334
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,07268
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,214
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,268
SAADETEMİN GÖNEN% 1,17
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,634
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,312
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 31,43
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 38,45959
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 34,12851
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,78219
SAADETOSMAN PALAZ% 6,14153
CHPKADİR ADANIR% 4,21105
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 3,7794
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,7343
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,435
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,410
BTPMEHMET SARIALP% 0,369
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,328
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,287
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,041
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 25,32
Katılım Oranı : % 72,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 52,241.983
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 39,961.517
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 5,61213
CHPAYŞE KENDİR% 1,1945
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 0,6324
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,2710
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,052
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,052
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 0,34
Katılım Oranı : % 40,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 39,48107
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,5161
CHPMUSTAFA YILDIZ% 14,3939
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 12,9135
DİĞER% 4,813
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 2,958
SAADETRECEP GÜNGÖR% 1,484
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,742
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,371
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 0,371
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 0,64
Katılım Oranı : % 78,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 30,92623
CHPÖZGÜR ALÇI% 16,18326
DİĞER% 16,08324
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,79298
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 11,36229
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,3768
SAADETBAKİ COŞKUN% 3,2365
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 1,4930
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 1,3427
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,7916
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,12
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,12
DSPEFEKAN ULU% 0,051
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,051
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,051
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,051
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,051
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 81,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 85,1257
CHPİRFANİYE ALMAZ% 6,6220
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 3,9812
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 1,665
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,662
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 0,331
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,331
BTPHACI ELMA% 0,331
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,331
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,331
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,331
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 12,77
Katılım Oranı : % 75,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 36,88440
CHPDENİZ YAĞAN% 35,46423
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 7,3888
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 6,2975
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 4,0248
DİĞER% 3,7745
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 2,5230
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 2,0124
SAADETYASİN ŞAHAN% 1,3416
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,253
BTPEMREHAN METİN% 0,081
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 17,65
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 50,43945
DİĞER% 20,23379
CHPMURAT ÖZCAN% 13,55254
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 9,87185
SAADETFATMA YILDIZ% 3,9574
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,9117
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 0,6913
BTPHASAN UĞUR% 0,326
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,051
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 9,80
Katılım Oranı : % 88,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 55,13172
MHPBAKİ BAYRAK% 37,5117
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 4,1713
DİĞER% 1,65
SAADETMEHMET YILDIZ% 1,284
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,321
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 1,11
Katılım Oranı : % 65,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,33264
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 22,85181
DİĞER% 19,45154
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,55139
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 4,9239
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 1,2610
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 0,514
HKPÖNDER KARA% 0,131
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 12,05
Katılım Oranı : % 80,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,53914
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 36,34609
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 5,2588
SAADETSELÇUK ONAT% 1,9132
DİĞER% 1,4925
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,366
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,122
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 3,03
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 49146
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 34,23102
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 10,431
SAADETNUH TOSUN% 3,6911
CHPMEHMET ACARBAŞ% 1,344
DİĞER% 1,344
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 22,45
Katılım Oranı : % 78,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 48,25829
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 44,53765
CHPDENİZ ONAÇ% 3,4960
DİĞER% 2,3340
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 0,478
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,478
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,295
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,173

Kaynak: AA

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