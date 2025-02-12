Kazada ölen ödüllü kemancının ailesi, tutuklu sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor

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MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 2 hafta sonra hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ailesi, tutuklu yargılanan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istedi.

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken, İbrahim Halil Ç. yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat günü akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Akyol'un hayatını kaybetmesinin ardından savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü İbrahim Halil Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kemancı, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AİLE, ADALET İSTİYOR

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının acısını yaşarken, çok üzgün olduklarını aktaran anne Övül Aksoy, adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirdi.

BABA AKYOL: ADALETİMİZE GÜVENİYORUZ

Eşi gibi kendisinin de adaletin yerini bulmasını istediklerini aktaran baba Mahmut Akyol, "Adaletimize güveniyoruz, lütfen bize yardımcı olun. Kimsenin canı yanmasın. Tedbirler alınmadığı için bugün bir sürü olay oluyor orada, lütfen tedbir alınsın. Yavrumuzu ne emeklerle büyüttük. Kaliteli insan olsun, iyi bir sanatçı olsun, yurduna faydalı bir insan olsun diye yetiştirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık annesiyle beraber. Ama sonuç itibarıyla bugün bu başımıza geldi. Canımız çok yanıyor, çok üzgünüz. Metanetli olmaya çalışıyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Kızımız İsviçre'de çok güzel bir okul kazandı. Kariyerini orada iyi bir şekilde sürdürmek istiyordu, hedefleri vardı. Orada hayatını kuracaktı, Türkiye'yi temsil edecekti" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKYOL'A KEMAN GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Haber - Kamera: MERSİN,