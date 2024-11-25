Keçiören Belediyesi'nde Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nde Öğretmenler Günü Etkinliği

Keçiören Belediyesi\'nde Öğretmenler Günü Etkinliği

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya gelerek eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, öğretmenlere teşekkür ederken, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti ve pasta kesildi.

25.11.2024 11:59  Güncelleme: 12:09
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Aydınlık yarınları inşa eden öğretmenlerimizin emekleri, gösterdikleri fedakarlık her şeyin üzerinde. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bir araya geldi. Belediye bünyesindeki kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte hep bir ağızdan Öğretmen Marşı'nı okuduktan sonra müzik eşliğinde halaylar çekip gönüllerince eğlendi. Sahne alan sanatçılar ile birlikte şarkılara eşlik eden öğretmenler, unutulmaz bir gün yaşadı. Hep birlikte pasta kesen öğretmenlere, program sonunda çiçek verildi.

"Aydınlık yarınları inşa ediyorsunuz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, öğretmenlerin eğitimdeki önemli rolüne vurgu yaparak,"Aydınlık yarınları inşa eden öğretmenlerimizin emekleri, gösterdikleri fedakarlık her şeyin üzerinde. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizleri bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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