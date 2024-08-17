Kemalpaşa Belediyesi, 26 okulda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi, 26 okulda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor

Kemalpaşa Belediyesi, 26 okulda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor

Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki 26 okulda bakım onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iç-dış cephe boyama, sıva tamiratları, sıhhi tesisat onarımları ve istinat duvarı yapımı gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, eğitimi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha iyi koşullarda eğitim öğretimlerini sürdürmelerini sağladıklarını ifade etti.

17.08.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki 26 okulda bakım onarım ve tadilat çalışması gerçekleştiriyor.

Yaz tatili süresince Kemalpaşa'da bulunan 26 okuldaki eksiklikleri gidermek için çalışan Kemalpaşa Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin tertemiz ve bakımlı okullarla buluşmalarına aracılık ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda iç-dış cephe boyama çalışmaları, sıva tamiratları, sıhhi tesisat onarımları ve istinat duvarı yapımı gibi çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu"

Eğitimi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını vurgulayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize desteğimizi her zaman göstermeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okullarımızla da sürekli iletişim ve iş birliği halindeyiz. Eğitime tam destek verirken, okullarımızda da bakım onarım işleri gerçekleştirerek, hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda eğitim öğretimi sürdürmelerini sağlıyoruz.  Bu yaz döneminde tadilat çalışmaları için onlarca personelimiz okullarda emek verdi. Eğitim her önceliğimiz oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Gençlerimizin sağlıklı gelişimlerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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