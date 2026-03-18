İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

18.03.2026 20:10  Güncelleme: 20:13
Petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından vurulmasından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da misilleme saldırıları gerçekleştireceğini açıklayan İran dediğini yaptı. İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İHA saldırıları düzenledi.

ABD ve İsrail, İran'ın Buşehr eyaletindeki petrol rafinelerini vurdu. Saldırıların ardından açıklama yapan İran, misilleme olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını açıkladı.

İRAN'DAN RİYAD'A İHA SALDIRISI

İran ilk misilleme saldırılarını düzenledi. İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Suudi hava savunma sistemleri İHA'ların bir kısmını havada imha ederken, saldırılar bölgedeki askeri üslerde ve kritik enerji hatlarında büyük hareketliliğe neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte İran; Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki stratejik rafinerilerin de hedef listesinde olduğunu duyurdu. Bölge ülkelerini ABD'ye destek vermemeleri konusunda uyaran Tahran, saldırıların süreceği mesajını verdi.

Yaşanan bu karşılıklı hamleler, Orta Doğu'da enerji güvenliğini tehlikeye atarken küresel petrol piyasalarında da büyük bir paniğe yol açtı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    hep bunlar abd yüzunden bi birlik olamiyorsunuz islam ülkeleri yazik 39 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Cana can, dişe diş. Direniş erlerine SELAM OLSUN. 29 4 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    İrana demokrasi gelmeli azınlıkların devletleri olmalı iran küçülmeli. 2 26 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bop eş başkanı olmak ne gerektiriyorsa onu yapiyoruz 7 2 Yanıtla
  • Alirıza Hoşgönüllü Alirıza Hoşgönüllü:
    Bugün yine açıkça görüldü… 57 İslam birliği ülkesinin korkudan, hesaptan ya da çıkarlarından dolayı sustuğu yerde İran geri adım atmadı.Mazlumlar kan ağlarken susanlar da tarihin önünde hesap verecektir. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
