Kemalpaşa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında yapıldı. Toplantıda Türkmen, "Benim kapım daima açık her gün onlarca vatandaşımız ile görüşüyor, herkesin derdini çözmek için mücadele ediyorum" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve komisyonlardan gelen 3 raporun, birimlerden gelen 5 önerinin görüşüldüğü Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Mehmet Türkmen başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, alınan kararların Kemalpaşa'ya hayırlı olmasını diledi.

"Bürokratlarımız işlerine daha iyi odaklanacak"

Belediye'de yapılan şifreli kapılar ile ilgili verilen soru önergesi üzerine konuşan Başkan Türkmen, şunları kaydetti.

"Şifreli kapılar hakkında basında yer alan bazı haberler gördük. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum: Öncelikle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizde ciddi bir yapılanmaya girdik. İş düzenini ve iş disiplinini sağlamak için attığımız adımlar vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlıyor. Bunu aldığımız olumlu dönüşlerden görebiliyoruz. Bürokratlarımızın daha verimli çalışmaları için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız belediye başkan yardımcılarımız ile görüşecekler, biz bu uygulama ile görüşmeleri daha düzenli hale getiriyoruz. Yakın zamanda bu bölmede bir sekreterimiz olacak, bu sayede hem vatandaşlarımız kapıda beklemeyecek hem de bürokratlarımız işlerine daha iyi odaklanacak. Bu anlamda biz siyasiler olarak onların yüklerini hafifletmiş olacağız. Benim kapım daima açık her gün onlarca vatandaşımız ile görüşüyor, herkesin derdini çözmek için mücadele ediyorum."

Toplantıda Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin sunmuş olduğu 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesi' önergesi ilgili komisyondan oy çokluğu ile geçerken, oylamada 18 kabul, 13 ret çıktı. Ancak isim değişikliği için 3'te 2 çoğunlukla karar verilmesi gerektiği için önerge kabul edilmedi.