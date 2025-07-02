Kentsel Dönüşümde Fiyasko: Evsiz Mağdurlar

'TAM BİR FİYASKOYLA SONUÇLANDI'

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 130 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin işlemleri sürüyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Sözcüsü Eray Uslu, mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlarla, emniyet önünde basın açıklaması yaptı. Uslu, "15 yıl önce tapularımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik. Ancak ne yıkılan evlerimizin yerine yeni konutlar verildi ne de vaatler yerine getirildi. 'Türkiye'nin örnek projesi' denilen bu süreç, 2 CHP genel başkanı ve 3 İzmir büyükşehir belediye başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tapulu arsalarımız üzerinden 'kooperatif' adı altında satışlar yapıldı, paralar toplandı, ancak inşaatlar bitirilmedi. Hak sahipleri evsiz bırakılırken, aynı arsalarda başkalarına konut satışı yapılarak yeni mağduriyetler yaratıldı. 1,5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüşme taleplerimiz sürekli reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile yapılan görüşmeden 1 yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadı" dedi.

'MAĞDURLARLA NEDEN GÖRÜŞMÜYORSUNUZ'

Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, hakkımızı hukuki yollarla aramaya kalktığımızda, 'Bu iş siyasi' denilerek sorumlular, siyasi söylemlerin arkasına saklanıyor. Sayın Cemil Tugay CHP'nin 'prestij projesi' olarak lanse edilen bu projenin mağdurlarıyla neden görüşmüyorsunuz? Sayın Özgür Özel, defalarca ilettiğimiz çağrılarınıza rağmen İzmir'in bu kangrenleşmiş sorununa neden kulak vermiyorsunuz? 15 yıldır bu mücadeleyi nasıl görmezden gelebilirsiniz? CHP'li yöneticileri, siyasi kaygıları bir kenara bırakıp, mağdurları dinlemeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz."

Kadir ÖZEN/İZMİR,