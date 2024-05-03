Kenyalı öğrenci Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor - Son Dakika
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Kenyalı öğrenci Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor

Kenyalı öğrenci Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olan Kenyalı Joel Moriasi Obwoge, Türkiye'de radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim aldıktan sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor. Obwoge, öğrencilerin mezun olmadan iş hayatını tecrübe etmelerini sağlayarak onları sektörle buluşturuyor.

03.05.2024 11:09
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olarak Türkiye'de radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim alan Kenyalı Joel Moriasi Obwoge, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü olarak Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor.

Kenya'dan 2010'da Türkiye'ye gelerek Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim alan Obwoge, yaptığı çalışmalarla hem Türk hem de misafir öğrencileri iş hayatına hazırlıyor.

Aynı zamanda TRT World'de çalışan Obwoge, AA muhabirine, Türkiye'de eğitim almanın karşılığını gönüllü olarak birikimlerini paylaşarak vermeye çalıştığını söyledi.

YTB'nin İstanbul ofisinde kamera, kurgu ve dijital medya gibi alanlarda gönüllü olarak eğitimler verdiğini belirten Obwoge, haftanın belli günlerinde gençlerle bir araya geldikleri bilgisini paylaştı.

Obwoge, "Türkçe eğitimim sonrası radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldum. Bu sayede TRT World'de çalışmanın yanında sinemada oynadım ve birçok televizyon programına katıldım. Şimdi de bu birikimlerimi benden sonra gelen öğrencilere aktarmak için çalışıyorum." dedi.

YTB bünyesinde bir eğitim programı açmak istediğini ve bu niyetinin bir süre sonra hayata geçtiğini ifade eden Obwoge, mezun olmadan önce hem Türk hem de uluslararası öğrenciler için medya ve dijital medya alanında eğitimler yapmayı istediğini ve bu düşüncesinin bir süre sonra hayata geçtiğini aktardı.

Obwoge, "Yaptığım şey bu öğrencilerin mezun olmadan önce sektörle bir araya getirilmesidir. Radyo, televizyon ya da dizi setleri gibi çalıştığım yerlerde iş ihtiyacı olduğunda eğitime katılan öğrencileri yönlendiriyorum. Böylece mezun olmadan önce iş hayatını görmüş oluyorlar." diye konuştu.

Bu çalışmasıyla öğrencilerin mezun olmadan iş hayatını tecrübe ettiğine dikkati çeken Obwoge, kamera, kurgu, çekim ya da dijital medya alanlarında kazandığı tecrübeleri öğrencilere aktardığını belirtti.

Obwoge, "Uluslararası öğrenciler Türk arkadaşlarıyla geliyor ve proje yapıyorlar. Bu şekilde sadece yabancı değil, Türk öğrencilerle de çalışmış oluyorum. Bu öğrenciler TRT World, radyolar ya da birçok çalışmada görev alıyor ve sosyal sorumluluk projelerine katılıyor." ifadesini kullandı.

Eğitim verdiği öğrencilerin birçoğunun medya şirketlerinde çalıştığı bilgisini paylaşan Obwoge, "Kendim için en gurur duyabileceğim şeylerden birisi de bu. Çünkü ben öğretmen değilim ama öğretmenlik ya da abilik yapıyorum desem daha doğru olur." dedi.

"Kenya'da konuşurken 'kolay gelsin' diyesim çok gelirdi"

Obwoge, "kolay gelsin" ya da "sıhhatler olsun" gibi birçok kelimeyi diğer dilleri konuşurken kullanmak istediğini belirtti.

Türkçe'deki birçok sözü severek kullandığını söyleyen Obwoge, "Türkiye'de eğitim gördükten sonra Kenya'ya gitmiştim ve Kenya'da konuşurken 'kolay gelsin' diyesim çok gelirdi. Çünkü 'kolay gelsin' demek kulağa çok hoş gelen bir şey. İnsanlar arasında iletişim kurmak için çok güzel bir söz." dedi.

Türklerle ilgili düşüncelerini paylaşan Obwoge, "Türkleri tanımlayacak olursam misafirperver bir millet diyebilirim." dedi.

Türkiye ilk 10 ülke arasında

Dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısı 2024'te 7 milyona ulaşırken, Türkiye'de ise yaklaşık 60 bini Afrikalı öğrenci olmak üzere 330 bine yakın yabancı öğrenci bulunuyor.

Türkiye'yi eğitim için en fazla tercih eden ülkeler arasında Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Somali ve Yemen bulunuyor.

Bu sayıyla Türkiye, yabancı öğrenci sayısıyla dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Misafir, Radyo, Kenya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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