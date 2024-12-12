Keşan\'da Sabah Sis Etkili Oldu

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.