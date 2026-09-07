Keşan Kent Müzesi yaz boyunca 8 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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Keşan Kent Müzesi yaz boyunca 8 bin ziyaretçiyi ağırladı

Keşan Kent Müzesi yaz boyunca 8 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Türkiye'de müzelerin artık yaz turizminin destinasyon merkezleri haline geldiğini belirtti. Keşan Kent Müzesi, yaz sezonunda yaklaşık 8 bin ziyaretçiyi ağırladı; bu sayının giderek arttığını ve yaz müze turizminin değer kazandığını ifade etti.

EDİRNE'de, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Türkiye genelinde yaz sezonunda müzelerin daha fazla ziyaretçi almaya başladığını belirterek, "Öncesinde kışın daha çok ziyaret edilen müzeler artık yaz tatillerinin de başlıca ziyaret noktaları haline geldi. Bunun sebebi yaz tatilinin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı kültürel mirası da işin içine katarak gidilen yerlerin tarihini, kültürünü öğrenmenin hedef haline gelmesi. Müzeler de artık turizmin bir destinasyon merkezi olmaya başladı" dedi.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Türkiye'de müzelerin yaz aylarını daha yoğun ziyaretçiyle geçirmeye başladığını ifade ederek, müzelerin artık turizmin bir destinasyon merkezi haline gelmeye başladığını kaydetti. Avcı, "Müze turizmi de yaz tatili programlarının içine girmeye başladı. Öncesinde kışın daha çok ziyaret edilen müzeler artık yaz tatillerinin de başlıca ziyaret noktaları haline geldi. Bunun sebebi yaz tatilinin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı kültürel mirası da işin içine katarak gidilen yerlerin tarihini, kültürünü öğrenmenin hedef haline gelmesi. Bu tabii müzeler için çok güzel bir şey. Yaz aylarını daha yoğun ziyaretçiyle geçirmeye başladık. Türkiye'de bu yeni gelişiyor ama oldukça da güçlü geliyor. Müzeler de artık turizmin bir destinasyon merkezi olmaya başladı" diye konuştu.

'GURBETÇİLER DE OLDUKÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR'

Edirne'de, Saros Körfezi nedeniyle yaz aylarında hareketli bir tatil sezonu geçtiğini ifade eden Avcı, "Ama öncesinde ya da tatilin bitişinde mutlaka bir müze ziyareti yapılıyor. Gurbetçiler de oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bu bölgeden geçenler ya da buralı olanlar gelip müzeyi ziyaret ediyorlar. Bu sebeple de yaz dönemini müzeler hareketli geçiriyor. Yaz sezonu boyunca Keşan Kent Müzesi yaklaşık 8 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu giderek de artıyor. Sosyal medyaya, arama motorlarına girdiğiniz zaman özellikle kültürel mirasa ait noktaları net olarak görebiliyorsunuz. Böylece daha ulaşılabilir oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE YAZ MÜZECİLİĞİ DEĞER KAZANIYOR'

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Avcı, müzeyi ziyaret edenlerin birçoğunun kendilerinden bir şeyler bulduğunu belirterek, "Kendi tarihlerinden, yaşadıkları yıllardan, büyüdükleri coğrafyalardan mutlaka bir şeyle etkilenerek çıkıyorlar buradan. Heykellerimiz oldukça beğeniliyor. Bir kültür mirası binanın içinde müze yaratmakta bambaşka bir duygu uyandırıyor ziyaretçilerde. Bu tarihi atmosferin içerisinde tarihle iç içe olmak onlar için daha kıymetli bir hale geliyor. Türkiye'de yaz müzeciliği değer kazanıyor. Gece müzeciliği de buna dahil oldu. Bizler müzeciler olarak bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü yaptığımız işin birçok insan tarafından görülmesi, kulaktan kulağa aktarılması bizler için çok değerli. Yaz dönemini çok hareketli geçirdik. Kış döneminde de tabii yapılacak çok iş var. Okulların açılmasıyla birlikte farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları, sergiler, konserler yapılıyor. Bizi yine hareketli bir kış sezonu bekliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Kültür, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Kent Müzesi yaz boyunca 8 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

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