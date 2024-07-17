Kıbrıs Gazileri KKTC'ye Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazileri KKTC'ye Uğurlandı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesi ile 90 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderildi.

17.07.2024 14:28
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesi ile 90 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kıbrıs gazileri için düzenlenen 3 günlük program kapsamında gaziler, önce kara yolu ile Mersin'e, oradan da deniz yolu ile KKTC'ye gidecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, seyahat süresince gazilere refakat edecek. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü organizasyonu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından belirlenen 90 gazi Ankara'da 75'nci Yıl Huzurevi'nde bir araya getirildi. Düzenlenen kahvaltı programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bakanlık yetkilileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Madak, gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Refakatin en büyüğünü sizler milletimiz için yaptınız. Bugün saat 18.00'de Mersin'den KKTC'ye sizleri uğurlayacağız. KKTC'deki Meclis, müze ve şehitlik ziyaretleri gibi pek çok etkinliği içeren bu program Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Sizler birlik ve beraberliğimizin, şanlı tarihimizin kahramanları, aziz milletimizin medarı iftiharısınız. 50 yıl önce canlarınızı ortaya koyarak huzur ve barışı tesis ettiğiniz ana vatanımızın göz bebeği Kıbrıs'tan 21 Temmuz günü askeri uçakla dönüşünüzü sağlayıp, sizleri memleketlerinize uğurlayacağız. Tertemiz ve şanlı tarihimizde ne zulmettik ne zalime boyun eğdik. Tarih boyunca cesaret, merhamet ve adaletimizle tüm coğrafyalara mührümüzü vurduk. Kıbrıslı Rumların, Türklere yapmış olduğu baskı, tehdit, zulüm karşısında 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan 498 şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vefat eden gazilerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; siz kıymetli gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Kıbrıs Gazileri KKTC\'ye Uğurlandı
Kaynak: DHA

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