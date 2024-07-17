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Kıbrıs gazileri KKTC'ye uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü etkinliklerine katılacak gaziler için Mersin Limanı'nda tören düzenlendi

MERSİN - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 90 gazi, harekatın 50. yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Mersin'den uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Programı çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından belirlenen 90 gazi, Mersin Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

"Bugün mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "İnanılmaz, heyecanlı, mutlu bir anı beraber yaşıyoruz. Sabah Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazilerimiz dernek başkanımızla beraber orada uğurladık, burada da karşıladık. İnşallah şimdi buradan da Kıbrıs'a uğurlayacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. 50 yıl önce bu insanlar ölümü göze alarak ama Kıbrıs Barış Harekatı isminde barışı tesis etmek için Kıbrıs'taki Rumların Türklere yapmış olduğu haksızlıkları, hukuksuzlukları bertaraf etmek etmek için çıktıkları mücadelede, ölümü göze alıp çıktıkları mücadelede barışı tesis ederek bugün mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar" dedi.

Programın Cumhurbaşkanlığının himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleşeceğini ifade eden Madak, "Bugün çok güzel bir atmosfer var. 3 günlük bir program. Bu gemiye 90 gazimiz binecek. Diğer 100'un üzerinde gazimiz uçakla seyahati gerçekleştirilecek. 3 günlük ziyaretin akabinde inşallah tekrar askeri uçaklarla Ankara'ya gelecekler. Ankara'dan da memleketlerinin tekrar göndermiş olacağız" diye konuştu.

"Aradan geçen 50 yılın ardından bir seyahat gerçekleştirecekler"

Vali Ali Hamza Pehlivan da "Şu anda bir gurur tablosu içerisindeyiz. Kahraman gazilerimizle birlikteyiz. Onlar aziz şehitlerimizin yol arkadaşları. Onlarla gurur duyuyoruz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bize şanlı ecdadımızı anımsatıyor. Kahraman ecdadımızı anımsatıyor. Malumunuz tarihte şanlı başarılarıyla damga vurmuş bir milletin, bir medeniyetin mensuplarıyız. ve bugün tarihi bir anı Mersin Limanı'nda yaşıyoruz. Biraz sonra gazilerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlayacağız. Tıpkı 50 yıl önce gene bu kıyılarda, bu limanlarda Kıbrıs'a yol aldıkları gibi bugün de aradan geçen 50 yılın ardından bir seyahat gerçekleştirecekler" dedi.

"İlk kuvvetlerimiz 20 Temmuz'da sabah 06.05'te adaya intikal etmişlerdi"

Gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılacaklarını vurgulayan Pehlivan, Buradan yola çıkacaklar ve sabahın erken saatlerinde, 06.00-07.00 gibi orada olacaklar. Tıpkı 50 yıl önce de ilk ekiplerimiz, ilk kuvvetlerimiz 20 Temmuz'da sabah 06.05'te adaya intikal etmişlerdi. O seyahati de temsil edecekler, sembolize edecekler. Onlar duygulu, biz de en az onlar kadar duyguluyuz. Onlar gururlu, gazilerimiz gururlu, biz de en az onlar kadar gururluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onların sayesinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyamızda dimdik ayaktayız" diye konuştu.

Tam 50 yıl önce bu topraklardan bu saatlerde biz Alarga'ya çıkmıştık"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise "Geçmişte kader birliği yaptığımız, bugün gönül birliği yaptığımız kıymetli kahraman gazi arkadaşlarım, bundan tam 50 yıl önce bu topraklardan bu saatlerde biz Alarga'ya çıkmıştık" dedi. Yörenin çocuğu olduğunu ifade eden Yumuk, şöyle devam etti: "Ben Silifkeliyim. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Burada bir donanımlı ordu olmadan sırf Yörüklerin, Toroslar'ın Yörüklerinin kendi kurmuş oldukları Kuvayi Milliye gücüyle, milli güçle Fransızlara en büyük darbeyi vurup ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa'nın çekilmesine sebep olan o güçlerin sayesinde biz küçük topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Ne mutlu ki bize bu topraklardan tekrar karşımızda Anamur'a 40 mil, Mersin'e 110 mil mesafede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını da ayak bastık. Biz tabii gemide olduğumuz için ayak basmadık ama götürdüğümüz arkadaşlarımız ayak bastılar."

Kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, edilen duanın ardından gaziler, KKTC'ye gidecek TCG İskenderun gemisine bindi.