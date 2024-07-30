Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Avcılar'da yaşayan ve bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna hayatını kaybetti. Şentuna için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Cenaze, Şentuna'nın enkaz altında kalarak hayatını kaybeden oğlunun yanında toprağa verildi.

30.07.2024 21:32
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AVCILAR'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Avcılar'da yaşayan ve bir süre önce rahatsızlanarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şentuna'nın daha önce de kalk krizi geçirdiği öğrenildi. Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna için bugün Gümüşpala Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Başkanı Nurettin Ağaoğlu, gaziler, Şentuna'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şentuna'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Firuzköy Mezarlığı'nda 1999'da yaşanan Gölcük Depremi sırasında Yalova'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren oğlu Murat Şentuna'nın yanında toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA

Avcılar, Kıbrıs, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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