Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna Son Yolculuğuna Uğurlandı

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AVCILAR'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Avcılar'da yaşayan ve bir süre önce rahatsızlanarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şentuna'nın daha önce de kalk krizi geçirdiği öğrenildi. Kıbrıs Gazisi Kemal Şentuna için bugün Gümüşpala Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Başkanı Nurettin Ağaoğlu, gaziler, Şentuna'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şentuna'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Firuzköy Mezarlığı'nda 1999'da yaşanan Gölcük Depremi sırasında Yalova'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren oğlu Murat Şentuna'nın yanında toprağa verildi.