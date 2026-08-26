Kibyra'da Hadrianus Heykeli Yeniden Ayağa Kalktı - Son Dakika
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Kibyra'da Hadrianus Heykeli Yeniden Ayağa Kalktı

Kibyra\'da Hadrianus Heykeli Yeniden Ayağa Kalktı
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Kibyra Antik Kenti'nde kazılarda bulunan Hadrianus heykeli restore edilerek sergilenmeye hazırlanıyor.

BURDUR'da Kibyra Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Roma İmparatoru Hadrianus ve eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait mermer heykellerin parçaları bir araya getirilerek, yaklaşık 2,14 metre yüksekliğindeki Hadrianus heykeli yeniden ayağa kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda, kentin önemli yapılarından Anıtsal Kent Giriş Kapısı'nda dört mermer heykele ait parçalar bulundu. Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, heykellerin büyük ihtimalle M.S. 417 yılında meydana gelen deprem sırasında yüksekten düşerek parçalandığını belirterek, kazıların farklı aşamalarında kol, bacak ve ayakların da aralarında bulunduğu 20 heykel parçasının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Parçalar arasında Hadrianus'a ait sağlam bir portre başının da bulunduğunu belirten Özüdoğru, başın daha önce bulunan zırhlı gövdeye ait olduğunun anlaşılmasıyla heykelin bütünlüğünün büyük ölçüde ortaya konulduğunu ifade etti.

ZIRHINDA ASLAN VE KARTAL FİGÜRLERİ

Restorasyon çalışmaları MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Demirer'in sorumluluğundaki kazı restorasyon ekibi tarafından yürütüldü. Kaliteli mermerden yapılan Hadrianus heykelinde Afyon-Döğer ve İscehisar mermerinin kullanıldığını belirten Özüdoğru, imparatorun askeri tipte betimlendiğini, zırhının üzerinde aslan ve kartal figürlerinin kabartma olarak işlendiğini söyledi. Portre özelliklerinin heykelin Hadrianus'a ait olduğunu kesin olarak ortaya koyduğunu belirten Özüdoğru, eserin Anadolu'daki Hadrianus tasvirleri açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

İMPARATORİÇE SABİNA'NIN HEYKELİ BULUNDU

Kazılarda belirlenen dört heykelden birinin Hadrianus'un eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait olduğu tespit edildi. Sabina heykelinin önemli bölümleri gün yüzüne çıkarılırken, kazılarda ayrıca yaklaşık 1,86 metre boyunda zırhlı bir imparator heykeli, üst ve alt gövdesi iki parça halinde bulunan bir kadın heykeli ile yaklaşık 30 santimetre yüksekliğinde bir erkek heykel başı ortaya çıkarıldı.

'HADRİANUS'UN ANADOLU ZİYARETİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLABİLİR'

Heykellerin Hadrianus'un hüküm sürdüğü M.S. 117-138 yılları arasında üretildiğini ve eserlerin yaklaşık M.S. 130'lara tarihlenebileceğini belirten Özüdoğru, Roma döneminde imparatorların Anadolu ziyaretleri öncesinde kentlerin önemli noktalarına imparator heykellerinin yerleştirildiğini söyledi. Özüdoğru, Kibyra'daki heykellerin de Hadrianus'un Anadolu ziyareti dolayısıyla sipariş edilmiş olabileceğini, ancak imparatorun doğrudan Kibyra'ya gelip gelmediğinin henüz belgelenemediğini kaydetti. Hadrianus heykelinin bilimsel önemine dikkat çeken Özüdoğru, "Anadolu'da Hadrianus'a ait bütün halinde heykellere çok fazla rastlanmıyor" dedi.

Eserlerin eksik parçalarının tamamlanması ve restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından dört heykelin bütünlenerek Burdur Müzesi'nin teşhir salonlarında ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİMİZ KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalarıyla Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. MAKÜ öncülüğünde Kibyra Antik Kenti'nde sürdürülen kazıların bunun önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Özvar, "Bu çalışmalar, Anadolu'nun tarihini ve farklı medeniyetler arasındaki etkileşimi daha iyi anlamamıza da imkan sağlıyor. Üniversitelerimizin bilimsel araştırmalarıyla tarihimizin ve kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına katkı sunmalarını, bu değerleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmalarını son derece önemli buluyoruz" dedi.

Özvar, kazı ve restorasyon çalışmalarında görev alan akademisyenleri ve ekipleri tebrik etti.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

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