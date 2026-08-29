Kiev Yakınında İHA Saldırısı: 37 Ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Mıla köyüne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından bir depoda meydana gelen patlama çevrede büyük hasara yol açarken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DEPODA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kiev Bölge Devlet İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Kiev bölgesinin Buça ilçesine bağlı Mıla köyünün Rusya tarafından hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Tkaçenko, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mila'da vurulan tesisin Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne ait bir mühimmat deposu olduğunu ve 37 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Zelenski, saldırının ardından depodaki top mermileri, mayınlar, diğer mühimmat ve İHA'ların infilak ettiğini açıkladı.

Patlamanın bölgedeki altyapıya ciddi zarar verdiğini belirten Zelenski, çok sayıda konutun yanı sıra yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım merkezinin de hasar gördüğünü ifade etti.

370'TEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Zelenski, saldırının ardından 370'ten fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmalarına Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden 300'den fazla personelin katıldığını belirten Zelenski, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hayatını kaybedenler arasında Dmitrivka Topluluğu Başkanı Taras Didıç'ın da bulunduğunu aktaran Zelenski, Didıç'ın saldırının ardından insanları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini belirtti.

UKRAYNA'NIN BİRÇOK BÖLGESİ HEDEF ALINDI

Zelenski, Mıla köyünün yanı sıra gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporijya, Sumi, Herson, Harkiv, Mıkolayiv, Donetsk ve Çernigiv bölgelerinin hedef alındığını belirten Zelenski, saldırılarda 260'tan fazla taarruz tipi İHA ile "Banderol" tipi İHA'ların kullanıldığını ifade etti.

Ukrayna'nın bu saldırılara karşı savunma kapasitesini geliştirebilmesi için yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Zelenski, ülkesine yeni destek paketleri ve Rusya'ya yönelik yaptırım adımları konusunda destek veren ülkelere teşekkür etti.