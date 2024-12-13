Kılıç'tan Türk Kültürü Vurgusu

Güncel

(TBMM) - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM Genel Kurulu'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde; "Tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilmesi amacıyla milli kültürümüzün temel değerleri olma niteliğini koruyan her safhadaki yazılı eserlerin yok olması önlenmeli" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, bakanlığın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar, Türk kültürünü taşıyan eserlerin korunması ve turizm verilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kılıç, şunları söyledi:

"Kültür ve sanat, beşeri kalkınmanın en önemli unsuru. Türk ilim, kültür ve sanatının bütün zenginliğiyle ortaya çıkarılması, yaşatılması, benimsetilmesi ve nesilden nesle aktarılması kültür politikalarının temelini oluşturmakta. Türk kültürünü ve sanatını yaşatmamız, sahip çıkmamız büyük önem taşımakta. Dilini, kültürünü ve tarihini koruyamayan milletler yok olmuşlardır. Tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilmesi amacıyla milli kültürümüzün temel değerleri olma niteliğini koruyan her safhadaki yazılı eserlerin yok olması önlenmeli.

"Devlet tiyatrolarının seyirci sayısı 2 milyonu geçmiş, temsil sayısı 7 binlere dayanmıştır"

Bakanlığımızın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Türk Opera markası oluşturulmuş, KKTC Devlet Opera ve Balesi'ne çok önemli destekler sağlanmıştır. Türk opera ve bale festivalleri tertiplenmiş, 2023-2024 sanat sezonunda yerleşik sahnelerde temsiller gerçekleştirilerek 250 binden fazla seyirciye ulaşılma başarısı elde edilmiştir. Devlet tiyatrolarının seyirci sayısı da 2 milyonu geçmiş, temsil sayısı 7 binlere dayanmıştır. Tiyatro festivalleri hayata geçirilmiş, yeni tiyatro müdürlükleri kurulmuş, açık hava yaz oyunları sahnelenmiş ve yerli eserlerimiz desteklenmiştir.

2 Eylül 2023 günü Nevşehirimizin Hacıbektaş ilçesinde Horasan'dan Anadolu'ya İslam inancını, kadim medeniyetimizi ve Türk irfanını taşıyan erenlerin manevi huzurunda Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu adına Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Alevi canlarımıza hediye ettiği arsa üzerine inşa edilmeye başlayan Türkiye'nin en büyük Alevi kültürü ve cemevi külliyesinin teme atma törenini Alevi canlarımızla gerçekleştirmiştik. Şu anda cemevimiz kat kat yükseldi ve tamamlanmasına az bir süre kaldı.

"Turizm potansiyelimizden daha fazla istifade etmek turizm politikasının hedefi olmalı"

Ülkemiz turizm alanında önemli bir altyapıya, yatırıma, idari kapasiteye, bilgi ve deneyime sahiptir. Bununla birlikte uluslararası rekabette daha öne çıkmak, turist sayısı ve turizm gelirini artırmak, turizm potansiyelimizden daha fazla istifade etmek turizm politikasının hedefi olmalıdır. Ülkemiz sahip olduğu bu kıymeti planlı, verimli ve etkili bir şekilde değerlendirdiği takdirde dünya turizminden aldığı payı daha da artıracaktır. Son birkaç yıldır dünya turizm sektörü; pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı ve kültürel-ekonomik durgunluk gibi ekonomik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye turizmi de bundan etkilense de 2021 yılında yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürmüş ve küresel turizme göre daha iyi bir performans sergilemiştir. 2023 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 11,1 artış göstererek 57 milyon 77 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerimiz ise yıllık 12,1 oranında artışla 55 milyar 874 milyon dolara yükselmiştir. 2024 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 49 milyon 181 bine ulaşmıştır. Turizm gelirlerimiz ise aynı dönem itibarıyla yüzde 6,6 oranında artışla 46 milyar 880 milyon dolara yükselmiştir."