Kılıçdaroğlu adalet arayan ailelerle buluştu, 'Hak aramak suç değildir' - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu adalet arayan ailelerle buluştu, 'Hak aramak suç değildir'

Kılıçdaroğlu adalet arayan ailelerle buluştu, \'Hak aramak suç değildir\'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması'nda hak ve adalet arayışındaki ailelerle bir araya geldi. Aileler, yakınlarının yaşadığı mağduriyetleri anlatarak adalet taleplerini dile getirdi.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması" kapsamında hak ve adalet arayışlarını sürdüren ailelerle bir araya geldi. Farklı davalarda yakınlarını kaybeden aileler, yaşadıkları süreçleri anlatarak adalet taleplerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması"nda farklı davalarda adalet arayışlarını sürdüren aileler söz aldı. Aileler, yakınlarının yaşadığı veya hayatını kaybettiği olaylara ilişkin süreçleri aktarırken, hukuki mücadelenin devam ettiğini belirtti.

AİLELER YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLERİ ANLATTI

Toplantıda konuşan Adnan Serkan Özacar, uyuşturucu bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun olmadığını ifade ederek, bağımlılığın gençlerin, ailelerin ve toplumun geleceğini etkilediğini söyledi. Özacar, gençlerin ve ailelerin bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TCK 158 Mağdurları Platformu Başkanı İlyas Ataş ise banka hesaplarının kullanılması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten kişilerin adalet arayışına dikkat çekti. Ataş, "Hak aramak suç değildir" diyerek, yaşadıkları sorunların çözülmesi ve seslerinin duyulması çağrısında bulundu. Ataş, süreçte kendilerine destek veren Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine teşekkür etti.

AYDIN KARAY'IN ANNESİ: "ÜÇ SENEDİR ADALET MÜCADELESİ VERİYORUM"

Zincir markette çalıştığı sırada bıçaklanarak hayatını kaybeden Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, oğlunun ölümünün ardından üç yıldır adalet mücadelesi verdiğini söyledi. Karay, oğlunun öldürülmesiyle ilgili davada sanığın ceza aldığını, ancak marketle ilgili yürütülen hukuki süreçte de mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Buraya adaleti aramaya geldim" dedi.

EMİRHAN GÜLTEKİN'İN ANNESİ: "BEN ADALET İSTİYORUM"

Lösemi tedavisi sürecinin ardından hayatını kaybeden Emirhan Gültekin'in annesi Sevim Gültekin de oğlunun tedavi sürecinde yapılan hataların araştırılmasını istedi. Benzer mağduriyetlerin başka ailelerin başına gelmemesi için sürecin aydınlatılmasını isteyen Gültekin, oğlunun başarılı bir maden mühendisi olmayı hedeflediğini belirterek, "Ben adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEKİYE AKYEL İÇİN KAYIP VE CİNAYET İDDİASI

Ekim 2024'ten bu yana kayıp olduğu belirtilen Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir, kardeşinin yıllarca şiddet gördüğünü ve boşanma sürecinin ardından ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinin öldürülmüş olabileceğini ve olayın aydınlatılması için mücadele ettiğini belirten Akyel, tehdit ve sosyal medya hesaplarının kapatılması gibi baskılarla karşılaştığını iddia etti. Akyel, kardeşinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

PINAR SEVİM DAVASINDA İNDİRİM TALEBİ

28 yaşında hayatını kaybeden hemşire Pınar Sevim'in ağabeyi Erdal Sevim, kadın cinayetleri davalarında verilen cezalardaki indirimlere ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Sevim, kardeşinin dosyasının yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, uygulanan indirimin kaldırılmasını ve sanığın daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalmasını talep etti. Sevim, dosyanın kadın cinayetleri açısından emsal bir karara dönüşmesini istediklerini söyledi.

BARAN CENGİZ'İN ANNESİ: "BİZ ADALET DİLENMİYORUZ"

Baran Cengiz'in annesi Tülay Cengiz ise oğlunun ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde tutuklama kararı verilmediğini ve dosyada takipsizlik kararı çıktığını belirtti. Adalet arayışını sürdüreceğini ifade ederek yetkililere seslenen Cengiz, "Biz dilenci değiliz. Biz adalet dilenmiyoruz. Hakkımız olan şeyi istiyoruz" dedi.

EYÜPCAN GÜNER'İN ANNESİ AĞIR CEZA TALEP ETTİ

Eyüpcan Güner'in annesi Güllü Can da oğlunun ölümüne ilişkin davada sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Can, oğlunun dosyasındaki hukuki sürecin bağımsız şekilde yürütülmesi gerektiğini savunarak, adalet sağlanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

TRAFİK KAZALARI VE MOTOKURYELERİN SORUNLARI

Motokurye Murat Can Peker'in kuzeni Ayşe İrem ise konuşmasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlere ve motokuryelerin çalışma koşullarına dikkat çekti. İrem, trafik kazalarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, motokuryelerin güvenli çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini söyledi. Murat Can Peker'in iş bulamadığı için motokuryelik yaptığını ifade eden İrem, "Kemal Bey'e hem Muratcan'ın kaskını hem de Muratcan'ın hakkını, hukukunu ve adaletini emanet etmek istiyorum" dedi.

ROJİN KABAİŞ'İN AİLESİ SORUŞTURMANIN AYDINLATILMASINI İSTİYOR

Van'da üniversite öğrencisiyken hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de kızının ölümüne ilişkin adalet taleplerini anlattı.

Kabaiş, kızının kaybolmasının ardından 18 gün süren arama çalışmalarının sonucunda cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Olayın intihar olarak değerlendirilmesine ilişkin itirazlarını dile getiren Kabaiş, dosyada cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi. Kabaiş, üniversite ve yurt yönetiminin kızına yeterince sahip çıkmadığını savunurken, olayla ilgili soruşturmanın halen sonuçlanmadığını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Kabaiş, "İki senedir hala da devlet sessizdir. Rojin Kabaiş'in başına ne geldi? Hala da ne tutuklu vardır, ne mahkeme vardır. Rojin Kabaiş'in dosyası karanlıktadır. Biz ailece çok acı çekiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Kızımıza ne oldu" dedi.

FARKLI SİYASİ PARTİLERDEN KATILIM

Buluşmaya CHP'nin yanı sıra Kurtuluş Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi ve TİSİP temsilcilerinin de katıldığı belirtildi. Toplantıda söz alan ailelerin ortak talebi ise farklı olay ve davalara ilişkin süreçlerin aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması oldu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu adalet arayan ailelerle buluştu, 'Hak aramak suç değildir' - Son Dakika

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