Kılıçdaroğlu, Mersin Davasında Savunma Yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Mersin Davasında Savunma Yaptı

Kılıçdaroğlu, Mersin Davasında Savunma Yaptı

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'deki davasında Ankara'da talimatla savunma verdi.

22.11.2024 16:48
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yaptı.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesince açılan davada savunmasının talimatla alınmasına hükmedilen Kılıçdaroğlu, avukatıyla Ankara Adliyesine geldi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasını Kılıçdaroğlu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda partili takip etti. Mahkemeye salonun fiziki şartları nedeniyle basın mensupları alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını belirtti.

Hayatı boyunca alnının teriyle kazandığını, çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

Defalarca suikastlara, linçlere ve saldırılara uğradığını canıyla sınandığını, ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Milletimizi ikna edemedim. Sahte videolar ile sahtekarlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim."

Bu devleti ve devletin asıl sahibi milleti, gelişen dünyanın gerisinde bırakanlarla mücadele etmeye kararlı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes bilsin ki bu aziz millete tarih önünde son vazifemi yerine getireceğim. Bu benim namus borcum ve son yürüyüşümdür." dedi.

Kılıçdaroğlu, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Buradan milyonlar adına sesleniyorum. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kuvvacı kahramanlara selam olsun. Devletin bekası milletin salahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenlere, yurtdışına çıkmış ama geri döneceklerine inandığım 300 bin gencimize, ulusal kurtuluşumuza, güzel ve aydınlık günlere selam olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Savunmasını tamamladıktan sonra duruşma salonundan ayrılan Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve partililer eşlik etti.

Notlar

Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri adliye gelenleri kimlik kontrolü yaparak içeri aldı, çevresinde kimlik kontrolü yaptı. Çok sayıda partili duruşma için adliyeye geldi.

Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda duruşmayı takip etmek isteyen bazı avukatlar ve izleyiciler yoğunluğa sebep oldu. Avukat ve basın mensuplarının salona girme isteği kabul edilmeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Koridorda bekleyenler salon kapısına vurarak, "savunmaya öncelik", "savunma hakkı engellenemez" ve "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun salona girmesinin ardından gerginlik arttı. Arbede nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

Kaynak: AA

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