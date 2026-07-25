Kılıçdaroğlu'ndan Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Voleybol Takımına Tebrik

Kılıçdaroğlu\'ndan Voleybol Takımına Tebrik
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı finale yükselmeleri nedeniyle tebrik etti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Yüreğinizle, emeğinizle, mücadelenizle finale yükseldiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika

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