Kılıçdaroğlu\'ndan Voleybol Takımına Tebrik

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Yüreğinizle, emeğinizle, mücadelenizle finale yükseldiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum"