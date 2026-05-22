Kılıçdaroğlu'nun görevi mahkeme kararıyla başladı

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin mahkeme kararıyla hukuken başladığını belirterek, bugünkü tebligatın sadece şekli bir işlem olduğunu söyledi. MYK oluşturulduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Sönmez, "Ne Parti Meclisi içerisinde böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi söz konusudur" dedi.

İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı için Atakan Sönmez'i görevlendirmişti. Kılıçdaoğlu'nun ofisinin önünde açıklamada bulunan Sönmez, "Bundan sonraki süreçte CHP'nin medya ile olan ilişkilerini, çok sağlıklı bir zeminde ve karşılıklı anlayış içerisinde sürdürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmi prosedürlerden önce mahkeme kararıyla hukuken başladığını aktaran Sönmez, bugünkü tebligatın sadece şekli bir işlem olduğunu ifade etti. Sönmez, "Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer Parti Meclisi ve diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görevi başlamıştır. 37. Kurultay'la belirlenen Parti Meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Kendisi yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Resmi görevlendirme tebligatı kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleriyle gerekse Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları, daha önceki milletvekilleri, pek çok il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem yüz yüze hem de telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ İÇİN KENDİSİNE VE EKİP ARKADAŞLARINA GÜVENİ TAM"

Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki siyaset çizgisinde hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadığını, sadece parti için değil toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Sönmez, şöyle devam etti:

"Açıklamalarında iktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına olan güveni tam, arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisine sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur. Bunun dışında da bir önceliği olmadı, bundan sonra da olmayacak."

"MYK GÖREVLENDİRİLDİĞİNE DAİR BİR ŞEY ŞU ANDA YOK, LİSTE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Parti içinde yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Sönmez, "MYK'da görevlendirme yapıldığına dair iddialar var. Böyle bir şey şu anda yok. Ne Parti Meclisi içerisinde böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi söz konusudur. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iki gündür çok yoğun çalışmasından ötürü sesinde yaşanan bir problem nedeniyle serum kullandığını açıklayan Sönmez, "Eğer gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde sesini toparlamış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili bir bilgilendirmeyi kendisi yapacaktır" bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede ve en uygun zamanda fiilen de genel merkez binasında göreve başlayarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine gidecektir" ifadelerini kullandı.

Sönmez, Özgür Özel ile telefon görüşmesine yönelik net bir tarih olup olmadığı sorusuna ise "Hayır, şu anda öyle bir tarih yok. Elimde öyle bir bilgi olsa tabii ki paylaşırdım" yanıtını verdi.

"SÜREÇ SUHULETLE, SAKİNLİKLE VE OLGUNLUKLA İŞLEYECEKTİR"

Süreçte bir gerginlik aranmaması gerektiğinin altını çizen Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bütün arkadaşlarıyla istişare halinde olduğunu dile getirerek, "Söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri alınmış bir karar olduğundan değil. Zaten hani Sayın Genel Başkan, bunu az önce söylememin sebebi buydu; milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir" diye konuştu.

Özgür Özel'in dün yaptığı "Kemal Bey aradı ama dönüş olmadı" açıklaması ile Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de görüşebileceği iddialarını değerlendiren Sönmez, geçmişteki ittifak tecrübelerine atıfta bulunarak liderler arası diyaloğun Kılıçdaroğlu'nun tarzına aykırı olmadığını ancak şu an için somut bir takvim bulunmadığını belirtti. Sönmez, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi bunlar olağanüstü anlamlar yüklenecek şeyler değil. Şu anda bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında, bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Devlet Bahçeli'nin de ve altılı masayı kurmuş, Halil İbrahim Sofrası'nı kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur."

"ALGI YARATILIRKEN SAYIN KILIÇDAROĞLU OKULLARDAKİ ŞİDDET OLAYLARINA KAFA YORUYORDU"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece parti içi meselelerle değil, ülkenin temel sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Türkiye'nin ve toplumun sorunlarına dair yazmaya, söylemeye ve anlatmaya devam ettiğini kaydetti. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yakın dönemdeki çalışmalarını şu örnekle anımsattı:

"Temiz siyaset dahil başta olmak üzere pek çok sorunda ve ülkenin problemleriyle ilgili hatırlarsınız en son yazdığı bir makale vardı. Okullardaki şiddet olayıyla ilgili herkes farklı farklı konular konuşup da sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisinin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratılırken Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olayları da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetin yapılma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek."