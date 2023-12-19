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Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var - Son Dakika
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Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul edilen "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzenin testini izledi. Testin, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydeden Kim, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.

19.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:19
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen en gelişmiş füzesinin üçüncü testinin ardından ABD öncülüğünde artan askeri hareketliliği püskürtmek için "daha saldırgan eylemler" tehdidinde bulundu.

Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un, ABD'yi açık açık tehdit etti

KİM KITALARARASI BALİSTİK FÜZENİN TESTİNİ İZLEDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, dün Kuzey'in üçüncü denemesini gerçekleştirdiği "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesinin testini izledi. Kim'in, Pyongyang'ın "en güçlü stratejik temel saldırı araçlarının güvenilirliğinin yeniden doğrulandığı kaydedilen testten büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.

Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un, ABD'yi açık açık tehdit etti

"ABD YANLIŞ BİR KARAR VERİRSE..."

Testin, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydeden Kim, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.

Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un, ABD'yi açık açık tehdit etti

HWASONG-18 ÜLKENİN EN GÜÇLÜ SİLAHI KABUL EDİLİYOR

ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen Hwasong-18, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul ediliyor. Nisan ve temmuzda da Hwasong-18'in fırlatma denemeleri yapılmıştı.

Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un\'un ABD\'ye bir mesajı var
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var - Son Dakika
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