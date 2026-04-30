Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

30.04.2026 16:39  Güncelleme: 17:33
İstanbul Avcılar'da Mısırlı üniversite öğrencisi bir kiracı, ev sahibinin borçları nedeniyle daire satılınca sokakta kaldı. Tatil için gittiği Mısır'dan dönen kiracı, apartmanda icra memurları ve avukatlarla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Kiracı, "Böyle bir şey Türkiye'de de dünyada da yok. Ben nereye gideyim şimdi?" sözleriyle isyan etti.

Avcılar'da Mısırlı Omar A.'nın ev sahibinin iki dairesi borçları nedeniyle icra yoluyla satıldı. Giriş kattaki dairede kiracı olan üniversite öğrencisi Omar A.'ya evin icradan satıldığını ev sahibi söylemedi. Bu sırada kirasını ödemeye devam eden ve tatil için ülkesinde olan Omar A. tahliye tebligatını da görmedi. Omar A., ülkesinden döndüğünde ise apartmanda icra memurları ve avukatlarla karşılaştı. Eşyalarını daireden tahliye etmesi istenen Omar A. "Böyle bir şey Türkiye'de de dünyada da yok. Ben nereye gideyim şimdi?" diyerek görevlilere tepki gösterdi. Avukatlarla da bir süre tartışan Omar A.'nın eşyaları sokağa çıkarıldı. Ev sahibi Cengiz Aydın ise evleri alan kişi tarafından kandırıldığını iddia etti.

EV SAHİBİNİN BORÇLARI YÜZÜNDEN SOKAKTA KALDI

Olay 27 Nisan Pazartesi günü Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Ev sahibinin binanın giriş ve 3'üncü katında bulunan daireleri borçları nedeniyle icradan satıldı. Apartmanın giriş katındaki daireyi üniversite öğrencisi Omar A.'ya kiralayan ev sahibi durumu kiracısına bildirmedi. Satışın kesinleşmesinin ardından binaya gelen icra ekipleri, iki dairenin de kapısına mahkeme kararının bulunduğu tahliye tebligatı astı.

"BEN NEREYE GİDEYİM ŞİMDİ?"

Giriş katındaki dairede kiracı olan Mısırlı üniversite öğrencisi, iddiaya göre ülkesinde olduğu sırada kapıya bırakılan tebligatı görmediği için evi tahliye etmedi. Belirlenen sürenin dolmasının ardından icra dairesi görevlileri ve avukatlar, tahliye için adrese geldi. Bu sırada eve gelen Omar A. karşısında icra görevlileri ve avukatları görünce şaşkınlık yaşadı. Apartman sakinlerinden biri öğrenci Omar A.'yı sakinleştirmeye çalışarak "Bağırma. Ben sana zamanında o adama para verme dedim. Niye tartışıyorsun " diyerek sert çıktı. Bu sırada apartman önündeki icra görevlileri, "Ben üniversiteye gidiyorum" diyen Omar A.'yı durdurdu. Avukatın "Kandırmış seni, o kirayı ona ödemen de yanlış" sözlerine Omar A. "Nasıl olur. Böyle birşey Türkiye'de de dünyada da yok" diyerek tepki gösterdi. Avukatın "Eşyalarını alırsın" sözlerine sinirlenen Omar A. bu kez "Ben nereye gideyim şimdi" diyerek sert çıktı.

EV SAHİBİ GÖREVLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada apartman önüne gelen ev sahibi, "Bu adamlar istinafta da aynı şeyi yaptılar. Ben istinaftan bozdum bunu. Mahkeme kararı diye bir şey yok. Buradan hakim olmadan bir taş bile çıkamaz" diyerek kendini savundu. Oturduğu 3'üncü kattaki dairesi de icradan satılan ev sahibi polisleri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez satış işlemlerinin tamamlanmadığını iddia eden ev sahibi görevlilerin resmi belgeleri göstermesi üzerine itirazından vazgeçti.

EŞYALARININ SOKAĞA ÇIKARILMASINI İZLEDİ

Bu sırada sokakta bekleyen kiracı Omar A. ise polis ve avukatların bulunduğu apartmanın önünde eşyalarının sokağa çıkarılmasını izledi. Koltuk takımından buzdolabına televizyondan çamaşır makinesine kadar tüm eşyaları daireden çıkarılan Omar A. sokakta kaldı. Kiracı Omar A.'nın akşam saatlerinde tuttuğu araca eşyalarını yükleyerek sokaktan ayrıldığı öğrenildi. Kiracı Omar A.'nın ev sahibine 8 bin lira kira ödediği ve ödemesi düzenli yaptığı öğrenildi.

KANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ev sahibi Cengiz Aydın evleri alan kişi tarafından kandırıldığını iddia etti. Aydın, "Ömer kirasını bana gönderiyordu. Satıldığından bahsediyordu komşumuz o da bahsetmiş ama kendisi burada değildi. Kağıt geldiğinde Mısır'daydı. Kapıya bir kağıt bırakmışlar; ama çocuk kağıdı görmemiş. Sonra bir arkadaşının evine sığındı." dedi.

Kaynak: DHA

