Kırıkkale Otoyolu 42 İlin Geçiş Noktası Olacak - Son Dakika
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Kırıkkale Otoyolu 42 İlin Geçiş Noktası Olacak

Kırıkkale Otoyolu 42 İlin Geçiş Noktası Olacak
11.07.2025 17:01
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapımı devam eden otoyolun bölgedeki trafiği hafifleteceğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu'na ilişkin, "Otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak. Böylece mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgemizin ulaşım yükünü de hafifletecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Uraloğlu, Kırıkkale'nin stratejik konumuyla ve 42 ilin geçiş noktasında bulunmasıyla bölgenin en önemli lojistik, ekonomik ve sosyal merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Son 23 yılda Kırıkkale'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 47 milyar 288 milyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 39 kilometreden 235 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu ise 30 kilometreden 196,5 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

'120 KİLOMETRELİK BİR MEDENİYET HATTI'

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'na ilişkin de "Otoyolumuz sadece bir ulaşım projesi değil; 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yolu ile toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattından bahsediyoruz. Proje kapsamında Ankara Çevre Yolu, İmar Yolu, Elmadağ, Kırıkkale Batı, Kırıkkale Güney, Kırıkkale Doğu ve Yozgat Ayrım Kavşağı olmak üzere; 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü, 46 alt geçit ve 3 otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birisini inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Otoyolun, Ankara Çevre Yolu'nda yer alan Kızılcaköy mevkisinden başlayarak, Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan'ın açıklarından devam edeceğini aktaran Uraloğlu, " Kızılırmak'ı geçerek Çerikli'nin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna da bağlantı sağlamış olacak. Şu ana kadar projemiz kapsamında; toprak işlerinde 6 milyon metreküp kazı ve 5 milyon metreküp dolgu çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Sanat yapılarında 59 menfez ve 10 alt geçit imalatını bitirdik. 27 menfez ve 13 alt geçitte ise imalatlarımızı sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla süratle devam ettiriyoruz" dedi.

'SEYAHAT SÜRECİ 80 DAKİKADAN 43 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuz, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında önemli bir geçiş noktasıdır, önemli bir koridordur. Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız. Aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kalıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarımızda ve yaz sezonunda, hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde yoğunluk yaşıyoruz. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak. Böylece mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgemizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Mevcut yol ile 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini de belirten Bakan Uraloğlu, "Yine olumsuz hava koşullarında Elmadağ rampalarındaki kar mücadelesini de bu anlamda ortadan kaldırmış olacağız. Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, 41 bin ton karbon emisyonunu azaltarak bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız" diye konuştu.

FABRİKAYI ZİYARET ETTİ

Uraloğlu, şantiye ziyareti öncesinde Aykal Demiryolu Araçları Yapım, Bakım ve Onarım Fabrikası'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada işçilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale Otoyolu 42 İlin Geçiş Noktası Olacak - Son Dakika

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