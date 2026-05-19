Kırımoğlu'ndan Trump'a: Alaska'yı ver, toprağımızda pazarlık yapma
Kırımoğlu'ndan Trump'a: Alaska'yı ver, toprağımızda pazarlık yapma

19.05.2026 20:48
Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ABD Başkanı Trump'ın barış için toprak tavizi önerisini eleştirerek, 'Düşmana verecek bir karış toprağımız yok' dedi. Kırımoğlu, işgalcilerin çıkması halinde ancak barışın mümkün olacağını vurgularken, Kırım'daki Ruslaştırma politikaları ve siyasi tutuklular hakkında da bilgi verdi.

KIRIM Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Trump'ın da saçma bir teklifi var. Putin'i memnun etmek için, bu savaşı durdurmak için bazı toprakları Rusya'ya toprak olarak tanımamız lazım şeklinde açıklama yaptı. Ben de diyorum ki, bir kimsenin topraklarında pazarlık yapmak kolay. Sen Putin'i o kadar memnun etmek istersen, ver Alaska'yı, ver California'yı neden bizim toprağımızda pazarlık yapıyorsun. Düşmana verecek bir karış toprağımız yok" dedi.

Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kırım meselesinin kendileri için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan liderler; uluslararası kamuoyundaki barış tekliflerine, yarımadadaki Ruslaştırma politikalarına, eğitimdeki baskılara ve siyasi tutukluların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Kırımoğlu, son zamanlarda barış konusunda çeşitli projeler teklif edildiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kırımoğlu, "Trump'ın da saçma bir teklifi var. Putin'i memnun etmek için, bu savaşı durdurmak için bazı toprakları Rusya'ya toprak olarak tanımamız lazım şeklinde açıklama yaptı. Ben de diyorum ki, bir kimsenin topraklarında pazarlık yapmak kolay. Sen Putin'i o kadar memnun etmek istersen ver Alaska'yı, ver California'yı neden bizim toprağımızda pazarlık yapıyorsun. Bizim Cumhurbaşkanımız ve aslında Ukrayna halkı bu meselede çok kararlı. Düşmana verecek bir karış toprağımız yok. Eğer bizim işgal olan topraklarımızdan bu işgalciler çıkmazsa savaş bitmeyecek" dedi.

'TEK ÇARE İŞGALCİLERİN ÇIKMASI'

Yakın dönemde Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ve Türkiye'nin arabuluculuk rollerine de değinen Kırımoğlu, barışın ancak işgalin sonlanmasıyla geleceğini, vurgulayarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, barış olması lazım. Baş başa Zelenski ve Putin'in görüşmesi lazım. ve Türkiye hazır bu aracılığı yapmaya. Görüşebiliriz tabii ama bu görüşmeden hiçbir fayda yok. Bu savaşı durdurmak için sadece bir karar gerek. İşgalcilerin topraklarımızdan çıkması gerek. Başka bunun yolu yok. İşgalciler toprağımızdan çıktıktan sonra elbette bu müzakereler olabilir. Tazminat nasıl olabilir? Bu savaş suçluları nasıl cezalandırılacak? Bu konuda anlaşabiliriz" diye konuştu.

'KIRIM RUSLARIN ELİNDE KALIRSA TATAR HALKI YERYÜZÜNDEN YOK OLACAK'

Yarımadadaki mevcut durumun Kırım Tatarları için bir varoluş mücadelesi olduğunu söyleyen Kırımoğlu, Rusya'nın sistematik baskılarına dikkat çekti.

Kırımoğlu, "Çünkü eğer Kırım Yarımadası Rusların elinde kalacak olursa Kırım Tatar halkı aslında yeryüzünde yok olacak. Stalin soykırımından, sürgünlükten sonra vatanımıza dönmek için mücadele verdik. Şimdi ise Rusların baskısıyla yavaş yavaş Kırım Tatarları kendi topraklarını yerinden terk etmeye mecbur oluyorlar. Orada bir sloganımız var. 'Ne kadar zor olsa da vatanımızı terk etmeyiniz' diyoruz. Ama insanlarda korku var. Adamları kaçırıp öldürüyorlar. Gençlerimizi seferber edip Rus askerine alıyorlar. Büyük bir yoğun Ruslaştırma politikası var. Onun için bizim için en önemli mesele Kırım Yarımadası'nın işgalcilerden boşaltılması. Bu kutsal bir şey, toprak bütünlüğü. Hiçbir karış toprak vermek niyetinde değiliz. Eğer yarın Zelenski derse ki 'tamam biz anlaşıyoruz, bu topraklar Rusların olsun', ertesi gün onu vatan haini ilan ederler burada. Ukrayna kanunlarına göre senin topraklarda pazarlık yapma hakkın yok. İç savaş olabilir. Onun için hiçbir şekilde, hiçbir karış toprağımızı biz Ruslara vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'ÇOCUKLARA MECBURİ RUS MİLLİ MARŞI OKUTULUYOR'

İşgal yönetiminin eğitim sistemi üzerinden yürüttüğü asimilasyon politikalarını sert bir dille eleştiren Kırımoğlu, "Biz bu vatanımıza döndükten sonra 15 tane Kırım Tatar dilinde eğitim verilen okullar açtık. Ruslar gelince bütün Ukrayna okullarını kapattılar. Kırım Tatar okullarını kapatmadılar ama programlarını değiştirdiler. Sözde böyle Kırım Tatar dilinde okul sayılır ama Kırım Tatar dili haftada bir saat yalnız veriliyor. Bu güç bir şey. Çünkü aslında Rus okulu oluyor. Ruslaştırma çok hızla devam etmektedir. Bizimiz çocuklarımızda böyle okullara gitmeye de çok istekleri yok. Çünkü mecburi sabahtan o Rus milli marşını söyleyeceksin. Başka halklara hakaret"diye konuştu.

'SİYASİ MAHPUSLARIN YARISINDAN FAZLASI KIRIM TATARI, HEPSİ UYDURMA SUÇLAMALAR'

Yarımadadaki insan hakları ihlalleri ve tutuklamalara ilişkin veriler paylaşan Meclis Başkanı Çubarov ise "12 seneden fazla oldu, Kırım işgalcilerin, Rusların kontrolünde. Rusların şimdi orada asıl istekleri ve niyetleri Kırım Yarımadası'nı böyle bir askeri üsse çevirmek. Kırım'da siyasi mahpusların sayısı 358 kişi, türlü siyasi bahanelerle suçlanmışlar, hepsi uydurma. 358 kişinin içinde 181'i Kırım Tatarıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

