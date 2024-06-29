Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'i destekleyen pankartlarla katıldı. Törende konuşan yetkililer, öğrencileri kutlayarak vatanlarına olan borçlarını en iyi şekilde ödeyeceklerini belirtti. Rektör ise İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliamları kınadı ve öğrencilere Ahilik değerlerini hatırlattı.

29.06.2024 21:11
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) mezuniyet törenine öğrenciler, Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi.

KAEÜ Stadyumu'nda, mezun olan 3 bin 850 öğrenci için tören düzenlendi.

Öğrenciler geçiş töreninde Filistin bayrağının yanı sıra "Filistin'i unutma, Gazze'deki öğrenciler mezun olamadı", "Doğruyum, çalışkanım, Filistin'in yanındayım", "Filistin'de bu yıl hiçbir tıbbiyeli hekim olamadı", "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada", "Zulme karşı insanlığın sesi ol", "Dünya Gazze'de sınıfta kaldı" ve "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Törende konuşan Kırşehir Vali Vekili Alper Balcı, öğrencileri, okul hayatı boyunca onlara destek olan ailelerini ve akademisyenleri kutladı.

Balcı, mezun olan gençlerin vatana borçlarını, bundan sonraki mesleklerini en iyi ve doğru şekilde yaparak ödeyeceklerini söyledi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın hekim, akademisyen demeden insanlık dışı katliamlar yapan İsrail'i kınadı.

Öğrencilere Ahi Evran'ın adını taşıyan bir üniversitenin mezunları olduklarını anımsatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Hayatın anlamını ıskalamayan, kendine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı olan, kendini ve Rabbini bilen, ilim irfan sahibi olan, yani bu çağın ahileri olacaksınız. Ahiliğin temel misyonu iyi insanlar yetiştirerek, insana ve topluma hizmet etmektir. Çalışmak, üretmek, yapabileceğinin en iyisini yapmak, tüm yaratılanları emanet bilip, istişare ile iş yapmak, alın teri ile kazanmak, aldatmamak, hak ve adalet üzere olmak, Ahiliğin vazgeçilmez kurallarıdır. Bu değerler ne kadar unutulsa da bizim medeniyetimizin değerleridir. Bu değerleri bu çağda yeniden ihya edecek olan da bizim medeniyetimizdir. Üniversite olarak, milletini, memleketini, insanlığı ihya edecek, bu çağın ahileri olacak iyi insanları yetiştirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz."

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, "Ahilik yemini" etti.

Üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Yüksel, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika

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