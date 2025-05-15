Küçük çocuk kıyafet kumbarasında mahsur kaldı

Maltepe'de kıyafet almak için giysi kumbarasına giren çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KÜÇÜK ÇOCUK GİYSİ KUMBARASINDA MAHSUR KALDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki Hülya T., kıyafet almak için giysi kumbarasına girdi. Çocuk kumbarada mahsur kaldı. Sesleri duyan çevre sakinleri çocuğun kutuda mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kumbaranın kapağını keserek mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk daha sonra polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü.