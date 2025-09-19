Kız Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
Kız Meselesi Kanlı Bitti

Kız Meselesi Kanlı Bitti
19.09.2025 00:39
Kocaeli'de tabancayla vurulan Toprak Yiğitdoğan hayatını kaybederken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, kız meselesi nedeniyle Toprak Yiğitdoğan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde Yiğit Topal (18), kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Toprak Yiğitdoğan'ın (19) çalıştığı akaryakıt istasyonundaki markete geldi.

KIZ MESELESİNDE KAN AKTI

Taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Topal'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan polis, olayı gerçekleştiren Yiğit Topal ve kavgaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit Topal ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız Meselesi Kanlı Bitti

SON DAKİKA: Kız Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
