Kızılay Gazze'ye 15 Bin Yemek Gönderiyor

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Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: "(Gazze) İçerideki delegasyonumuzla bin bir güçlüğe rağmen 15 bin yemek çıkarıyoruz"

ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, "İçerideki delegasyonumuzla her gün 15 bin sıcak yemeği bin bir türlü güçlüğe rağmen çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Genel Başkan Yılmaz, Türk Kızılay'ı ülke genelinde tanıtmak, Kızılaycılık kültürü ve temel ilkelerinin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırması ve dayanışmanın temel taşı olan yardımseverliği eğlenceli bir şekilde öğretmek amacıyla düzenlenen "Kızılay Haftası Sokağı"nın kapanış etkinliklerine katıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmasında, geçen sene düzenlenen Kızılay Haftası Sokağı etkinliklerinde Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı bir şekilde açık hale getirilmesinin konuşulduğunu ifade ederek, "O zaman ki kamu diplomasisi sayesinde sınır kapısından 11 geminin yüzde 90'nını içeri girdirerek dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi haline geldik ama maalesef mayısın başından beri sınır kapısı kapandı. O dönemde bir taraftan kalıcı barışın altını çiziyorduk. Bir taraftan da insani hukuk kurallarına uymanız lazım diyorduk. Savaş döneminde dahi sivillere saldırmamak, insani yardım koridorunu açık tutmak, yardım çalışanlarına kastetmemek ve bilerek saldırmamak gibi konuları konuşuyorduk. Maalesef, üzerinden 1 yıl geçti ama hala aynı konuya geri dönmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda mağdur olan Gazzeliler için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Yılmaz, "İçerideki delegasyonumuzla her gün 15 bin sıcak yemeği bin bir türlü güçlüğe rağmen çıkarmaya devam ediyoruz. Ürdün Kızılay'ı üzerinden birtakım malzemeleri içeriye girdirmeye çalışıyoruz. Bence en önemlisi bu dönemde savunuculuk" dedi.

Bu yıl Cenevre'de 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katıldıklarını hatırlatan Yılmaz, bu toplantıya Dışişleri Bakanlığı nezdinde tüm devletlerin eşlik ettiğini vurguladı. Toplantıda Türk Kızılay olarak insani hukuk ilkelerine dikkat çektiklerini söyleyen Genel Başkan Yılmaz, insani hukuk ilkelerinin bu toplantıda yüksek sesle dile getirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kızılay Haftası Sokağı'na 20 bin çocuğun katıldığını dile getiren Yılmaz, "Burada gözleri gülen çocuklarımıza bu dünya iyi olmanız için var diyoruz. Yarın o çocuklar bizim yaşımıza geldikleri zaman bugün Gazze'de, Lübnan'da veya farklı coğrafyalarda yaşanan ızdıraplar varken siz ne yapıyordunuz? Diye bize soracaklar. Çok kuvvetli bir şekilde savunuculuğumuzu devam ettirmemiz ve kesinlikle unutmamamız gerekiyor" dedi.

Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "İyilikle Pişen Hayatlar" projesinin başladığını ve bölgedeki vatandaşlara desteğin devam edeceğini dile getirdi.