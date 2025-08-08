Kızılay Gazze'ye Yardım Yolda - Son Dakika
Kızılay Gazze'ye Yardım Yolda

Kızılay Gazze\'ye Yardım Yolda
08.08.2025 15:30
Erzurum Bölge Lojistik Merkezi, Gazze'ye gıda yardımları için hazırlık yapıyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ile hizmet veren Türk Kızılay Erzurum Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nde, Gazze'ye gönderilecek gıdalar saklanıyor. Erzurum Bölge Lojistik Merkezi Bölge Sorumlusu Murat Beyler, "Kapıların açıldığı ya da devletimizin belirlemiş olduğu ilk fırsatta bunları onlara ulaştırmakla mükellefiz" dedi.

Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Erzurum Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, kapılarını açtı. Bayburt, Erzincan, Artvin, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerine hizmet eden merkez, olası afetlere hazır durumda. 3 bin 600 metrekare deposunda barkodlu raf sistemiyle çadır, battaniye, uyku tulumu, mutfak seti, ısıtıcı gibi acil afet malzemeleri yer alıyor. Merkezdeki mutfakla her gün 600 kişiye sıcak yemek ikramı da gerçekleştiriliyor. Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez, Lojistik Merkezi Bölge Sorumlusu Murat Beyler, merkez ve Türk Kızılay'ın hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Hüseyin Bekmez, Erzurum'da günde 600'e yakın kişiye sıcak yemek ikramında bulunduklarını, kurdukları butik mağazalarla ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.

HEM TASNİF HEM STOK İŞLEMİ

Murat Beyler ise olası bir afet durumunda acil afet malzemelerinin depoda yer aldığını bildirdi. Beyler, "Çadır, battaniye, uyku tulumu, mutfak seti, ısıtıcı gibi malzemeler depomuzda. Bu ürünlerin hemen alana sevki ve ulaştırılması konusunda destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra acil afet durumu sonrasında ya da hiç afet olmasa bile ihtiyaçlı insanlara, şube başkanlıklarımızın belirlemiş olduğu kişilere malzemelerin ulaştırılması konusunda desteklerimiz bulunmaktadır. Şimdi burada acil afet malzemeleri yanı sıra bağışçılarımızın göndermiş olduğu bağışları tasnif edip stoka alma işlemini yürütüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE GENELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR'

Filistin ve Gazze'ye yardımların Türk Kızılay tarafından yapıldığını belirten Beyler, "Küresel çapta bazı sıkıntıları biliyorsunuz. Gazze gibi, Filistin gibi. Bağışları buradaki insanlara ulaştırmak için Türkiye geneli bir çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında her bölgeye bir iş düşüyor. Bizim bölgemizde soğuk bir alan olduğu için gıda maddelerinin, kavurmalarının daha iyi muhafaza edilebileceği için şu an bu depomuzda tutuyoruz. Kapıların açıldığı ya da devletimizin belirlemiş olduğu ilk fırsatta bunları onlara ulaştırmakla mükellefiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kızılay Gazze'ye Yardım Yolda

Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kızılay Gazze'ye Yardım Yolda - Son Dakika
