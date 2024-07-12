Yargıtay, 15 Temmuz davasında verilen cezaları onadı - Son Dakika
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Yargıtay, 15 Temmuz davasında verilen cezaları onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada verilen cezaları onadı. Davada 12'si ağırlaştırılmış müebbet, 77'si müebbet olmak üzere toplam 113 sanığa hapis cezası verilmişti. Ayrıca, diğer davalarda da verilen cezaların bir kısmı onandı veya bozuldu.

12.07.2024 14:53
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin davada aralarında 12'si "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 77'si aynı suçtan müebbete mahkum edilenlerin de bulunduğu toplam 113 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Aralık 2020'de 132 sanık yönünden verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkaya, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezaları onandı.

Aynı suçtan sanıklar Ali Rıza Çağlar, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Mücahit Tamer, Hüseyin Öztürk, Adnan Akdemir, İsmail İnal, Mehmet Aydın, Atilla Karakuş, Yüksel Ordu, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Serhat Akın, Yalçın Karahan, Alpaslan Kılıç, Ahmet Ejder, Sinan Şimşek, Mesut Rahat, Murat Yüksel, Dinçer Özcan, Fikri Pehlivanlı, Fatih Demir, Cevdet Serbest, Adem Öner, Turgut Akgül, Şahin Yüce, Mustafa Şahin, Muharrem Bayrakal, Mehmet Kalkan, Mesut Turan, Hasan Fidan, İsmail Yükleyen, İdris Aygün, Levent Akçaoğlu, Ercan Buyur, Mesut Şahan, Ünal Demir, Yener Akbaba, Zeyit Karagöz, İsmail Ayyıldız, Uğur Bahtiyar, Ekrem Güneş, İsmail Aydın, Hüseyin Rahmi Bali, Bekir Öztürk, Ahmet Direnç, Mustafa Tezcan, Yusuf Gül, Yasin Çakır, Serdar Yıldız, Veyis Şahin, Necati Durmuşbaş, Fatih Yılmaz, Aydın Duman, Vedat Güngör, Kurtuluş Kafalı, Emrah Çelebi, İbrahim Denizhan, Ramazan Bingöl, Yunus Emre Çevik, Halil İbrahim Üçgül, Ramazan Bozdağ, Metin Çetin, Mehmet Burak Demir, Ali Özkan Yorgun, Göksel Salı, Muttalip Şahin, Abdullah Polat, Mustafa Yıldırım, Serdar Kerem Koç, Yalçın Kızılçam, Hüsnü Göçmen, Refik Durak, Mehmet Akkuş, Osman Gökmen, Fatih Dağcı ve Levent Ceylan'a verilen müebbet hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Aynı suça yardım suçunu işledikleri belirtilen sanıklar Adem Yıldırım, Erkan Şahin, Erkal Tarlacı, Seyhan Cömez, Murat Veske, Hakan Ergin, Mustafa Serhat Akdolu, Selim Özden, Atilla Tanrıver, Tanju Aydıncık, İhsan Bozkurt, Mehmet Karslı, Salih Talaşlı, Kazim Yanmaz, Murat Kül, Mevlüt Özyurt, Ayhan Kaykaç, Ali Gürcan ve Volkan Önal hakkında verilen 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar süreli hapis cezaları da uygun bulundu.

FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Halit Şimşek'e verilen 7 yıl 6 ay ile Erman Arısoy ve Mustafa Kundakçı'ya verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezaları onandı.

Eski tuğgeneral Caha'ya verilen 103 yıl hapse onama

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha'ya 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 34 yıl ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 69 yıl hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

Caha gibi başka bir davada daha önce hüküm giyen sanık Fikret Yağmur Yavuz'a "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 22 yıl 6 ay hapis cezası da onandı.

9 beraat ve 2 tefrik kararı uygun bulundu

Daire, sanıklar Altuğ Kayışoğlu, Bahri Bayrak, Süleyman Kaya, Ahmet Erdoğan, Ümit Ağaçlı, Abdullah Ballı, Ferdi Çakıl, Süleyman İmece ve Ökkeş Yavaş hakkındaki beraat hükümlerini de onadı.

Sanıklar Turgay Kurt ve Ahmet Aktaş hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyaların ayrılması kararları da uygun bulundu.

YAŞ kararını imzaya sunan albay hakkındaki hükmü bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeme hükmünde bazı sanıklar yönünden bozma kararı verdi.

Buna göre, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanıklar Gökhan Karaca, Mahmut Dalgın, Resul Savaş hakkındaki karar, sanıkların asli fail olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle bozuldu. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Darbe girişiminin hemen ardından 28 Temmuz 2016'da toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YAŞ kararlarını imzaya sunarken görüntülenen eski kurmay albay Fehmi Atuk hakkında mahkemece "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan verilen beraat kararı bozuldu. Kararda, bu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tefrik edilen dosyasının da birleştirilerek gerekli incelemenin yapılması ve sanığın hukuki durumunun sonucuna göre tayin edilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım" kapsamında 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar süreli hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Altuğ Erşan, Fatih Toran ve Cuma Aygün hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırıldı. Erşan'ın eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında olduğu belirtilen kararda, Toran ve Aygün hakkında ise beraat hükmü kurulması gerektiği ifade edildi.

Daire, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Gökhan Akdağ hakkındaki hükmün istinafta kesinleşmesi nedeniyle temyiz incelenmesinin reddine hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay, 15 Temmuz davasında verilen cezaları onadı - Son Dakika

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