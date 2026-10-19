KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in 16 Ekim yanıtına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in 16 Ekim yanıtına ilişkin açıklama yaptı

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres\'in 16 Ekim yanıtına ilişkin açıklama yaptı
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in 16 Ekim yanıtında endişeleri dikkatle not ettiğini ve girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu açıkladı. Erhürman, güven tesisi ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması için diplomasi ve diyalog çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs Türk tarafının kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen gelişmelere ilişkin mektubuna yanıt verdiğini bildirdi. Erhürman, güvenin tesisi, çözüm ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması için diplomasi ve diyalog çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in yanıtladığı mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Ağustos tarihli mektuplarında Kıbrıs Rum tarafının festivallerin ve Barcelona futbol okulunun etkinliğinin iptal edilmesine, ayrıca yabancı diplomatlarla temaslarının engellenmesine yönelik girişimlerini gündeme getirdiklerini kaydetti.

GUTERRES'TEN GÜVENİ ZEDELEYEN GİRİŞİMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Erhürman, Guterres'in 16 Ekim tarihli yanıt mektubunda, kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetleri etkileyen gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini aktardı. Guterres'in söz konusu girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çağrılarıyla bağdaşmadığını vurguladığını belirten Erhürman, güven tesisini engelleyen eylemlerin ortak çabalarla uyumlu olmadığının da ifade edildiğini kaydetti.

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN ELVERİŞLİ KOŞULLAR YARATILMALI"

Erhürman, amaçlarının yeni güven artırıcı önlemleri hayata geçirerek BM Genel Sekreteri'nin de sıkça vurguladığı, kalıcı bir çözüme yönelik sürecin başlamasını sağlayacak elverişli koşulların yaratılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Güven tesisini engelleyen eylemlerin bu çabayla bağdaşmadığını ifade eden Erhürman, bu görüşün Guterres tarafından paylaşılmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ İZOLASYONUNA YÖNELİK EYLEMLER DEĞERLENDİRİLMELİ"

Erhürman, Guterres'in mektubunun, Kıbrıs Türk halkının uluslararası kuruluşlar tarafından daha önce açıklanan kararların aksine izole edilmesine ve güven tesisinin engellenmesine yönelik girişimleri değerlendirmesi gerekenler için yol gösterici olmasını umduğunu ifade etti. Erhürman, "Güvenin tesisi için de, çözüm için de, halkımızın dünyayla buluşmasını sağlamak için de çalışmaya, diplomasiye ve diyaloga aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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