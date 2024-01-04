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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunmasını istedi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunmasını istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyindeki kiliseleri ve kültürel mirası korumaya önem verdiklerini belirterek, Güney Kıbrıs'tan da aynı saygıyı beklediklerini söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen 'İzler Silinmeden' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs\'ın kültürel mirasının korunmasını istedi
04.01.2024 - 22:08,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyindeki kiliseleri ve kültürel mirası korumaya her zaman özen gösterdiklerini belirterek " Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarından da beklentimiz, karşılıklı saygı itibarıyla Güney Kıbrıs'taki 400 senelik kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınmasıdır." dedi.

Kıbrıs'ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin silinmeden belgelenmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen "İzler Silinmeden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinde yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın kuzeyindeki kiliseleri ve diğer kültürel mirası korumaya her zaman özen gösterdiklerini; bunların, insanlığın mirası olduğunu belirterek "Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarından da beklentimiz, karşılıklı saygı itibarıyla Güney Kıbrıs'taki 400 senelik kültürel mirasımızın korunması ve geleceği taşınmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nin izlerini hala daha taşımaktadır. Çünkü Kıbrıs'ın tarihinde en uzun dönem Osmanlı dönemiydi." diyen Tatar, Kıbrıs Türkü'nün "Kıbrıs'ın esas sahiplerinden" olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs adasında 450 yıllık Osmanlı izlerinin bulunduğunu, 20 Temmuz 2024'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacaklarını, bu kapsamda etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

"(İsias Oteli davası) Türk yargısına güveniyoruz"

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasına da değinen Tatar, "Kaybettiklerimiz elbette ilelebet yüreğimizde yaşayacaktır." diye konuştu.

Depremlerde Türkiye'de ve yıkılan İsias Oteli'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Tatar, vefat eden KKTC'li sporcularının ailelerine sabır diledi.

Tatar, İsias Oteli davasının başladığını belirterek "Türk yargısına güveniyoruz. Adaletin yerine gelmesi için mutlak surette gerekli değerlendirmeler yapılacaktır ama elbette o ailelerin acıları bizlerin acısıdır. Onlara sabırlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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