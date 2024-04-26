KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti. Tatar, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının kutlanacağını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin tanınma yolunda atılan adımları desteklediğini ve ileride bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini bildirdi.

26.04.2024 15:52  Güncelleme: 16:04
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve beraberindeki komuta kademesinin KKTC temasları sürüyor.

Güler ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğunu belirten Tatar, "Yeni siyasetimiz olan eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü aslında 1960 antlaşmaları içerisinde Kıbrıs Türkünün hakkı ve hukukunun tescil edilmesiyle ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Harekat öncesi Ada'nın, Yunan adası olma noktasına geldiğini anımsatan ve tek taraflı müdahale hakkı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974'te yaptığı üçlü harekatın önemine ve başarısına işaret eden Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet duygularını iletti.

Kıbrıs Adası'nda barış, huzur ve güvenliğin, TSK'nın buradaki varlığına bağlı olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin tanınma yolunda atılan adımları desteklediğini ve ileride bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini içeren bir antlaşmayı Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceğini ifade eden Tatar, iki devletli siyasetten geri adım atılmayacağını, bunu tüm dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği Tatar'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Dışişleri Bakanlığına geçti.

Güler ve beraberindekiler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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