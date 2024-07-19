KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Kabul Etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'i Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı. Tatar görüşmede, Barış Harekatı'nın sadece Ada'da Kıbrıs Türklerine barış ve huzuru için değil, Rumlar ve Yunanlılar için Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve istikrarın sağlanması için de önemli olduğunu belirtti.

19.07.2024 16:01
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(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'de bulunan Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu da yer aldı" denildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar görüşmede, Barış Harekatı'nın sadece Ada'da Kıbrıs Türklerine barış ve huzuru için değil, Rumlar ve Yunanlılar için Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve istikrarın sağlanması için de önemli olduğunu belirtti.

Tatar'ın Ukrayna ve Gazze'de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmaların, savaşların tekrar yaşanabileceği ve eski husumetlerin tekrardan çatışmaya dönüşebileceğini açık ve net bir şekilde gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin iş birliğine dayanması, Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin Ada'daki varlığının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, bunların "kırmızı çizgileri" olduğunu kaydetti. Kuzey'in ve Güney'in AB içerisinde yer alacağı federal bir devlet temelinde olası bir çözümde, "sıfır asker, sıfır garantinin gündeme geleceği ve Türkiye'nin Ada'dan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin asimile edileceği bir yapı oluşacağına" kaydeden Tatar, "Böyle bir tehlikeye, böyle bir maceraya Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti onay vermeyecektir" dedi.

Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs Türk tarafının yürütmekte olduğu yeni siyasete değinen Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir müzakere sürecinin, ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle başlayabileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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