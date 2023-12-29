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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023'ün geride kaldığını belirterek, 2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıdıklarını söyledi. Tatar, 2023'teki acıları ve üzüntüleri hatırlatarak, deprem ve kayıpların unutulamayacağını vurguladı. Ayrıca, KKTC'nin tanınmasına yönelik faaliyetlerin arttığını ve 2024'ün Türkiye ve KKTC için müjde olacağını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 2024\'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz
29.12.2023 - 11:25,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha çok acılar ve üzüntüleriyle hatırlayacakları 2023'ün geride kaldığını belirterek, "2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 2023'teki yaşananları ve 2024'e yönelik beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Tatar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri ve aldığı canları unutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Ersin Tatar, "Depremin acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. Deprem ana vatan Türkiye'de 50 bin insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. O depremde bizim 'Şampiyon Melekler' voleybol takımımızın öğrencileri, öğretmenler ve ailelerini kaybettik. Asrın hatta bin yılın felaketini unutmamız mümkün değildir. Bunlar bizi 2023'te büyük acıya boğdu. Dolayısıyla diğer mutlulukların hepsi gölgelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 2023'te KKTC'nin tanınmasına yönelik faaliyetlerin arttığına dikkati çekerek, bu anlamda Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptıkları ziyaretlerin önemli olduğunu işaret etti.

Türkiye, KKTC ve "Mavi Vatan"ın geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi anlamında 2024'ün müjde olacağını kaydeden Tatar, "2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yanında statüsü daha da yükselmiş bir Kuzey Kıbrıs umut ediyoruz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te kuruluşunun birinci yüzyılını geride bıraktığını anımsatarak "Türkiye Yüzyılı"na hep beraber girmenin onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tatar, 2023'te yaşanan acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulunarak, 2024'e umutla girdiklerini, yeni yılın tüm Türk dünyasına sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

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