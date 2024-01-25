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KKTC Cumhurbaşkanı: Doğu Akdeniz'deki oyunun parametreleri değişti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı: Doğu Akdeniz'deki oyunun parametreleri değişti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün Akdeniz'deki potansiyelin adil şekilde dağılımını sağlayacak formül olduğunu belirtti. Tatar, Güney Kıbrıs'ın KKTC ile işbirliği yaparak enerji sorununu çözebileceğini söyledi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise BM'nin Kıbrıs konusuna bakış açısını güncellemesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı: Doğu Akdeniz\'deki oyunun parametreleri değişti
25.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:49
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'deki potansiyelin adil şekilde dağılımını sağlayacak formülün Kıbrıs'ta iki devletli çözümden geçtiğini belirterek, " Doğu Akdeniz'deki oyunun parametreleri değişti." ifadesini kullandı.

Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TUMBİFED) işbirliğinde düzenlenen "Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi" Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Mustafa Çağatay Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz'deki potansiyelin adil şekilde dağılımını sağlayacak formülün Kıbrıs'ta iki devletli çözümden geçtiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'deki oyunun dengeleri ve parametreleri değişti. Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve demokrasi var artık. KKTC de günü geldiğinde tanınacaktır. Bugün yaşanan bazı ekonomik ve siyasi sıkıntılar anavatan Türkiye'nin her zaman olduğu gibi sağladığı destekle atlatılacaktır." diye konuştu.

Tatar, federal bir temelde çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den tamamen dışlanacağı bir çözüm şekline onay vermeyeceklerinin artık herkes tarafından bilindiğini kaydederek, Güney Kıbrıs'ın KKTC ile işbirliği yapıp, Türkiye üzerinden kablo ile Avrupa'ya enterkonnekte olmasının Kıbrıs'ın enerji sorununu çözeceğini söyledi.

KKTC'nin münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, karasuları, deniz yetki alanları ve Türkiye ile 462 bin kilometrekarelik bir hakka sahip olmasının "Mavi Vatan"ın önemini gösterdiğine işaret eden Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Akdeniz'i adeta bir "Helen Gölü" olarak görmek ve Türkiye'yi kuşatmak istediğini söyledi.

Güney Kıbrıs'ın Akdeniz de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı ve yasa dışı olduğunu dile getiren Tatar, "Akdeniz'deki potansiyelin adil bir şekilde dağılımı için Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerekmektedir. O çözümün şekli de artık iki devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

-"BM Kıbrıs konusuna bakış açısını güncellemeli"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs'ın "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanınıyor olması yanlışının devam ettiğini hatırlatarak, Kıbrıs konusunda KKTC'nin ve Türkiye'nin dışlanacağı, göz ardı edileceği herhangi bir senaryo girişiminin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını modası geçmiş ve geçersiz olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"BM Kıbrıs konusuna bakış açısını güncellemeli. BM güncelleme yaparken Türk tarafının federasyon tezinden rızasını çektiğini dikkate almalı. Aksi takdirde Yiğitler-Pile yolunda bile ortak zemin yaratmayan BM'nin kişisel temsilcisinin ortak zemin arayışı, boşa zaman harcamak olacak."

Kaynak: AA
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