KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs\'ın gerçeklerine baktığımızda iki devletli çözümden başka çaremiz yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda, iki devlet esasına dayalı bir çözümden başka çaremiz yoktur. Barışın, huzurun ve güvenliğin devam etmesi için mutlak surette iki devletli çözüm şarttır." dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliğiyle Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "İzler Silinmeden" isimli Kıbrıs fotoğraf sergisi açıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Açılışta konuşan Tatar, Türklerin Kıbrıs'taki tarihinin 1571'e uzandığını anımsatarak, "1571'de Ada'yı 80 bin şehit vererek fethetmişiz. Kıbrıs'ı 350 yıl kesintisiz yöneten ve egemenliği altına alan Osmanlı devletidir." ifadelerini kullandı.
Tatar, Kıbrıs'ın Osmanlı devletinin elinden çıkışının ve Ada'yı belli bir süre kiralayan İngiltere tarafından ilhak edilişinin, acı tarihin bir parçası olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türklerinin bu süreçte direnişini 1974'e kadar sürdürdüğünü hatırlatan Tatar, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin adaya ayak basarak "Mücahitler" ile buluşmasıyla Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu belirtti.
Tatar, "KKTC, bu mücadeleyi ana vatan Türkiye ile birlikte vermenin gururu içerisinde ve şimdi Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye. Bu üyelik bizleri uluslararası tanınma yolunda emin adımlarla taşımaktadır. Neden bunları burada, Bağcılar'da söylüyorum? Çünkü Kıbrıs'ta oynanan oyun, bizleri federal bir çatı, tek devlet içerisinde azınlık duruma düşürüp Türkiye'yi Ada'dan göndermek." diye konuştu.
Ana siyasetlerinin iki devlet temelli çözüm olduğunu ve bundan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Tatar, "Kuzey'deki bağımsız Türk devleti ilelebet yaşayacak." dedi.
Tatar, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Silahlı Kuvvetlerini kutladığını, savunma sanayisinde attığı adımlarla Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini ve Kıbrıs'taki soydaşlarını koruyabilecek güce sahip olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.
Türk milletinin Kıbrıs'ta çok önemli eserler verdiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Tatar, şunları söyledi:
"Güney'i de unutmuyoruz. Güney'de de çok eserlerimiz vardır, tarihimiz vardır, yaşadıklarımız vardır, mücadelelerimiz vardır. Ama Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda, iki devlet esasına dayalı bir çözümden başka çaremiz yoktur. Barışın, huzurun ve güvenliğin devam etmesi için mutlak surette iki devletli çözüm şarttır."
Tatar, "Bir anlaşma için fedakarlık lazım, o fedakarlığı Güney Kıbrıs'tan da görmemiz lazım." diye konuştu.
"Hem Türkiye'miz hem Kıbrıs'ımız atalarımızın bize mirası"
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de "Hem Türkiye'miz hem Kıbrıs'ımız atalarımızın bize mirası. Bu anlamda devletlerimizin gelişim süreçlerine katkı sunarken bir taraftan da tarihi miraslarımıza ortak çıkmamız hepimizin ortak görevi." ifadelerini kullandı.
Özdemir, Bağcılar Belediyesinin geçen haftalarda, AA foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği ve İsrail'in işlediği savaş suçlarını gösteren fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" isimli sergiye ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.
Serginin açılışına, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.
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