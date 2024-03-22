- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu'dan İhlas Haber Ajansı'na ziyaret
İSTANBUL - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul'da İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Meclis Başkanı Zorlu, İHA ziyaretinde İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile görüştü. Töre, çeşitli konuların ele alındığı ziyarette İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 40 yıl önce üniversite öğrencisi olduğu dönemde de İhlas Haber Ajansı'nı, Türkiye Gazetesi'ni takip ettiği ifade ederek, "Enver Ören Bey'i de çok yakın geçmişte tanıma müşerrefi olan birisiyim. Milli çizgide devamlı faaliyet gösteren bir İhlas Haber Ajansı olarak tanıyorum. Milli ve manevi değerlerden hiç taviz vermeyen bir İhlas Haber Ajansı, Türk milletine büyük hizmetler veriyor demektir. Çünkü milleti ayakta tutmanın tek yolu vardır, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak. Bu değerler bizim zırhımızdır. Yani bizi eritmek, yok etmek, parçalamak isteyenlere karşı duruşumuzu pekiştiren bir yapıdır. Bundan dolayı da ben tabii ki İhlas Haber Ajansı'nı devamlı takip ediyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Gönül beraberliğimiz var, gönül birliğimiz vardır"
TGRT'yi de devamlı izlediğini, Türkiye Gazetesi'ni de tebrik ettiğini dile getiren KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Gönül beraberliğimiz var, gönül birliğimiz vardır. Bizim hedefimiz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hem güçlü olması hem de Türk birliğinin kurulmasıdır. Türk dünyasıyla, Türk devletleriyle daha yakın ilişki kurmak, daha güçlü bir yapı oluşturmak, Gaspıralı İsmail'in ifade ettiği gibi dilde, fikirde, işte birlik ruhunu pekiştirmektir. Bu yönde de büyük gelişmeler vardır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşması, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da gözlemci üye olmamız, ümitlerimizi daha da artırmaktadır. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın olması zaten bizim için en büyük zaferdir.
Arkasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ilan edilmesi de bizim için en büyük bir bayramdır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Ne Mutlu Türk'üm' diyen herkesin sahip çıkması gerekir. Yani çünkü orada Mehmetçiğin de canı kanı vardır. Mukavemetçilerin, mücahitlerin de canı kanı vardır. Osmanlı döneminde de Akıncıların canı kanı vardır Kıbrıs'ın vatan olmasında. Dolayısıyla şehitlerimize, gazilerimize, tarihimize sahip çıkacağız. Yanılgıya düşmeden aldanmayacağız. Çünkü yanılgıya düşersek aldanırız ve Kıbrıs adası da 12 adalardan sonra 13. ada olur veya Kıbrıs adası da Girit adasına döner" açıklamasını yaptı.
"Yolumuza birlikte devam edeceğiz"
KKTC Meclis Başkanı Töre açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"İhlas Haber Ajansı bu konularda bildiğim kadarıyla çok tecrübelidir, birikimleri yerindedir ve milli dava Kıbrıs'ı da sürekli olarak gündeme getirmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatan Türkiye bizim öz vatanımızdır. Yolumuza birlikte devam edeceğiz."
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