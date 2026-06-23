KKTC'de 22. Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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KKTC'de 22. Arama Kurtarma Tatbikatı

23.06.2026 14:55
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Türkiye ve KKTC unsurlarının katılımıyla Girne'de yapıldı. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Erhürman, eski Cumhurbaşkanı Tatar ve 8 ülkeden gözlemciler izledi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KKTC) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Türkiye ve KKTC'den arama kurtarma unsurlarının katılımıyla bugün Girne'deki 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da takip ettiği tatbikatı, 8 ülkeden gelen gözlemciler de izledi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin arama kurtarma unsurlarının katılımıyla KKTC'de gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen tatbikat öncesinde Boğazköy'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından "anı objesi" takdim edildi.

ERHÜRMAN VE TATAR TATBİKATI İZLEDİ

Basın bilgilendirme toplantısının ardından tatbikatın kara safhasına geçildi. Girne'deki 101 Evler bölgesinde gerçekleştirilen kara safhasını, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin ailesi ve gözlemci olarak katılan Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali temsilcileri izledi.

SENARYO: UÇAK TEHLİKE SİNYALİ VERDİ

Tatbikatta 1'inci senaryo gereği, KKTC hava sahasında İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlanan bir yolcu uçağı tarafından Girne semalarında tehlike sinyali verilmesi (ELT/PLB) ve aynı anda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma Sistemi (SARSAT) üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından alınarak durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Ardından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, Arama Kurtarma Birlikleri (AKBİR), yeterli sayıda sağlık personeli ile kara araçları (ambulans ve itfaiye) bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Ayrıca T.C. Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla bir arama kurtarma uçağı, üç arama kurtarma helikopteri, bir İHA ve üç arama kurtarma timi de olay yerine sevk edildi. Arama kurtarma uçak ve helikopterleri, kaza yapan uçağı bularak Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli (AKİP) olay bölgesine indirdi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterlerle tahliyeleri sağlandı.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetleriyle koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı. Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdi. Arama kurtarma unsurları tarafından uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yürütüldü. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahale sağlık ekiplerince yapıldı ve kurtarılan diğer yolcularla birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.

KÖPEK TİMLERİ VE İHA DESTEKLİ ARAMA FAALİYETLERİ

Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında ve güneydoğusunda ağaçlık alan içerisinde birer yaralı tespit edildi. Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazedeler helikopter ve ambulanslarla tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer iki kazazede ise helikopterle kurtarıldı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç gereçler tanıtıldı.

CANER GÖNYELİ KİMDİR?

Caner Gönyeli, 1947 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 30 Ağustos 1970 tarihinde Deniz Harp Okulu'ndan asteğmen olarak mezun oldu ve 30 Ağustos 1971'de teğmenliğe nasbedildi. TCG Kocatepe (D-354) muhribinde ikmal subayıyken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı ve 21 Temmuz 1974'te şehit oldu. Anısı Girne Deniz Şehitliği'nde yaşatılan Teğmen Gönyeli'nin TSK Övünç Madalyası, kanuni varisine verildi.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Güvenlik, Türkiye, Kıbrıs, Teğmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 22. Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

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