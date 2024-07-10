KKTC'de çocuklar Gazze'deki çocukların ölmemesi için çağrıda bulundu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde temsili oturum düzenleyen çocuklar, dünyaya " Gazze'de çocuklar ölmesin" çağrısında bulundu.

KKTC'de bir okuldan 60 çocuk, etkinlik amaçlı geldikleri Cumhuriyet Meclisi'nde Meclis Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Meclis Genel Kurulu'nda temsili toplantı yapan öğrencilerden Deniz Erdal kürsüden yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını üzülerek öğrendiklerini anlatarak, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye açmış olduğu savaşta 15 bin 350 çocuk yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren çocukların oranı yüzde 44 olurken, açlıktan ölen çocukları bu kürsüden açıklamaya bile utanıyorum." ifadesini kullandı.

Meclis Genel Kurulu'nda bugün savaştan ve açlıktan çocukların ölmemesi için seslerini duyurmak istediklerini dile getiren Erdal, tüm yaşananlara seyirci kalan ülke ve kurumları göreve çağırarak sözlerini "Savaşlar olmasın! Gazze'de çocuklar ölmesin!" diyerek noktaladı.

Öğrenciler, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden dünyaya "Gazze'de çocuklar ölmesin" çağrısında bulunarak şiirler okudu. Ellerinde Filistinli çocuklara destek dövizleri taşıyan çocukların düzenlediği Temsili Genel Kurul, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Ziyaret dolayısıyla açıklama yapan Töre, öğrencilerin, Filistinli çocuklarla dayanışma için Meclis'e gelerek, seslerini duyurma çabalarını çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, Gazze'de çocukların yaşadıklarının oldukça zor olduğunu kaydetti.

Töre, Filistin'de bir canavarlığın, vahşetin ve alçaklığın sürdürüldüğünü, Avrupa, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu saldırıları durdurmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"146 ülke Filistin devletini tanıyor ama Filistinli çocuklar, insanlar katlediliyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor. Ama bizim kılımıza kimse dokunamıyor. Çünkü Türkiye çok güçlüdür, Türk ordusu çok güçlüdür. ve bizler Türkiye'nin de sayesinde buradaki mücahitlerin sayesinde özgürlük içinde yaşıyoruz."