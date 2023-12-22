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KKTC'de Falyalı cinayeti davasında karar çıkmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada, karar çıkmadı. Mahkeme, sanıklara son kez süre vererek duruşmayı erteledi.

KKTC\'de Falyalı cinayeti davasında karar çıkmadı
22.12.2023 - 17:14,
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıkmadı. Mahkeme, Söylemez kardeşlere ve avukatlara 'son kez' uyarısında bulunarak süre verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 3 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken; tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise salonda hazır bulundu. Mehmet Faysal Söylemez, hasta olduğunu bildirerek duruşmaya katılmadı. Sanık Mustafa Söylemez, taleplerinin yerine getirilmesi sonrasında savunma yapacağını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hollanda'da yakalanan firari sanık Cemal Önal'ın iadesi için Hollanda adli makamlarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklara savunmalarını yapmaları için son kez süre verilmesine, Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in savunma yapmaması halinde susma hakkını kullandıkları yönünde değerlendirme yapılacağını karara bağladı. Duruşma 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin Tasarlayarak öldürme ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise Tasarlayarak öldürmeye yardım ve Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor. 12 Ekim'de esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmaları talep etmişti.

Kaynak: DHA
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