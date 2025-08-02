KKTC Deprem İzleme Merkezi Açıldı

Türkiye'nin destekleri ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi hizmete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) katkılarıyla oluşturulan KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki merkezin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların afet dönemleri için hazır olmasının önemine işaret ederek, "KKTC'nin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik ana vatanımız tarafından atılan adımlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Merkezin bu alandaki çalışmalara güç katacağını vurgulayan Tatar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile her alanda işbirliği yapabiliriz. Özellikle doğal afetlere karşı. KKTC'ye kurulan merkez bu konuda bizlere büyük katkı sağlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Başkent Lefkoşa'daki sanayi bölgesindeki KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin, Ada'da ön verilerin toparlanması, deprem öncesi analiz ve verilerin değerlendirilmesi, gözlem ve deprem tespiti, deprem sonrası araştırma yapılabilmesi amacıyla kuruldu.

AFAD'ın geliştirdiği yerli ve milli deprem yazılımları da KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne entegre edildi.