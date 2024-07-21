Turgutlu Belediye Başkanı KKTC İzmir Başkonsolosunu Ağırladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Akın, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

KKTC İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu, Başkan Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Başkan Akın, Başkonsolos İnanıroğlu'nu ve beraberindeki heyeti, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliği'nde gaziler ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin konuşan Akın, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde konuk ettik. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliği'nde gazilerimizle bir araya geldik. Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşamını sürdüren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.