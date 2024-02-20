KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş\'ın Anma Etkinliği Düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anma etkinliği düzenlendi.
TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen "Doğumunun 100. yılında Sanatçı Kimliğiyle KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Anma Toplantısı" etkinliğine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve birçok davetli katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Türk devletlerinin, Türk ulusunun özden gelen kültürünü, sanatçısını, edebiyatını, her türlü güzelliğiyle ilgili çalışmalar yapan TÜRKSOY'a Denktaş'ı konu alan etkinliği için teşekkürlerini iletti.
Denktaş'ın sanatsal kimliğiyle güzel tespitler yaptığını anlatan Tatar, Denktaş'ın KKTC'yi gezerken fotoğraflarla Kıbrıs'ın güzelliklerini ve Kıbrıs Türkü'nün hayatını da yansıttığını dile getirdi.
Tatar, "(Denktaş) Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığı için kendisine bu görevi layık görmüş ve kendisini defalarca tehlikeye attı." dedi.
Kıbrıs Türk halkına reva görülenlerin büyük bir haksızlık olduğuna işaret eden Tatar, "Ayrı dili, ayrı diniyle, ayrı kültürüyle, her türlü kültürel mirası ile ayrı bir halk olma özelliği taşıyan Kıbrıs Türk halkı, elbette kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.
Tatar, Türkiye'nin desteğiyle Denktaş'ın vasiyetini ileri taşımak için mücadele ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve hür olduğunun altını çizdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'nda, " Şuşa'da yapılacak zirvede, KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadesini hatırlatan Tatar, Aliyev'e davetlerinden dolayı teşekkür etti.
"Denktaş bir barış savunucusuydu"
Ataoğlu da Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının unutulmaz liderlerinden olduğunu, Denktaş'ın hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için adadığını söyledi.
Denktaş'ın 1960'lardan itibaren Türklerin yaşadığı baskılara karşı mücadele etmeye başladığını ve KKTC'nin kurulmasına öncülük ettiğini dile getiren Ataoğlu, "Kıbrıs Türk halkı, sesini onun sayesinde duyurdu. Denktaş, bir barış savunucusuydu. Diyalog yoluyla çözüm arayışını hep destekledi." diye konuştu.
Ataoğlu, Denktaş'ın fotoğraf makinesini yanından hiç ayırmadığını anımsattı.
Büyükelçi Korukoğlu, Denktaş'ın hayatı boyunca KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Kıbrıs Türkü'nün sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştığını söyledi.
Denktaş'ın fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirten Korukoğlu, bugün açılan sergide Denktaş'ın çektiği karelerin yer aldığını dile getirdi.
"Siyasi hayatının yanı sıra sanatçı, yazar ve şair olarak da önemli bir şahsiyet haline gelmiştir"
Raev de Denktaş'ın 88 yıllık ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine adadığını vurgulayarak, "Hayatı mücadele ile dolu, ülkesine sınırsız sevdayla bağlı olan, siyasi hayatının yanı sıra sanatçı, yazar ve şair olarak da önemli bir şahsiyet haline gelmiştir." dedi.
Fotoğrafçı kimliğiyle de bilinen Denktaş'ın resmi görüşmelerinde bile fotoğraf makinesini yanında taşıdığını anlatan Raev, "Ülkesinin kültürel değerlerini, coğrafyasını, örf ve adetini çekmiştir. ?, Amerika'da, Avrupa'da, Türk dünyasında ve Türkiye'de fotoğraf sergileri açmıştır. Fotoğrafları çeşitli kitaplarda, broşür ve takvimlerde kullanılmıştır." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Raev tarafından Yılmaz, Tatar, Ataoğlu ve Korukoğlu'na plaket takdim edildi ve daha sonra panele geçildi.
Son Dakika › Güncel › KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?