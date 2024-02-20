KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anma Etkinliği Düzenlendi

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş\'ın Anma Etkinliği Düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve birçok davetli katıldı. Konuşmalarda Denktaş'ın sanatsal kimliği ve mücadelesi vurgulandı.

20.02.2024 17:03
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anma etkinliği düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen "Doğumunun 100. yılında Sanatçı Kimliğiyle KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Anma Toplantısı" etkinliğine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve birçok davetli katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Türk devletlerinin, Türk ulusunun özden gelen kültürünü, sanatçısını, edebiyatını, her türlü güzelliğiyle ilgili çalışmalar yapan TÜRKSOY'a Denktaş'ı konu alan etkinliği için teşekkürlerini iletti.

Denktaş'ın sanatsal kimliğiyle güzel tespitler yaptığını anlatan Tatar, Denktaş'ın KKTC'yi gezerken fotoğraflarla Kıbrıs'ın güzelliklerini ve Kıbrıs Türkü'nün hayatını da yansıttığını dile getirdi.

Tatar, "(Denktaş) Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığı için kendisine bu görevi layık görmüş ve kendisini defalarca tehlikeye attı." dedi.

Kıbrıs Türk halkına reva görülenlerin büyük bir haksızlık olduğuna işaret eden Tatar, "Ayrı dili, ayrı diniyle, ayrı kültürüyle, her türlü kültürel mirası ile ayrı bir halk olma özelliği taşıyan Kıbrıs Türk halkı, elbette kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye'nin desteğiyle Denktaş'ın vasiyetini ileri taşımak için mücadele ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve hür olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'nda, " Şuşa'da yapılacak zirvede, KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadesini hatırlatan Tatar, Aliyev'e davetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Denktaş bir barış savunucusuydu"

Ataoğlu da Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının unutulmaz liderlerinden olduğunu, Denktaş'ın hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için adadığını söyledi.

Denktaş'ın 1960'lardan itibaren Türklerin yaşadığı baskılara karşı mücadele etmeye başladığını ve KKTC'nin kurulmasına öncülük ettiğini dile getiren Ataoğlu, "Kıbrıs Türk halkı, sesini onun sayesinde duyurdu. Denktaş, bir barış savunucusuydu. Diyalog yoluyla çözüm arayışını hep destekledi." diye konuştu.

Ataoğlu, Denktaş'ın fotoğraf makinesini yanından hiç ayırmadığını anımsattı.

Büyükelçi Korukoğlu, Denktaş'ın hayatı boyunca KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Kıbrıs Türkü'nün sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştığını söyledi.

Denktaş'ın fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirten Korukoğlu, bugün açılan sergide Denktaş'ın çektiği karelerin yer aldığını dile getirdi.

"Siyasi hayatının yanı sıra sanatçı, yazar ve şair olarak da önemli bir şahsiyet haline gelmiştir"

Raev de Denktaş'ın 88 yıllık ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine adadığını vurgulayarak, "Hayatı mücadele ile dolu, ülkesine sınırsız sevdayla bağlı olan, siyasi hayatının yanı sıra sanatçı, yazar ve şair olarak da önemli bir şahsiyet haline gelmiştir." dedi.

Fotoğrafçı kimliğiyle de bilinen Denktaş'ın resmi görüşmelerinde bile fotoğraf makinesini yanında taşıdığını anlatan Raev, "Ülkesinin kültürel değerlerini, coğrafyasını, örf ve adetini çekmiştir. ?, Amerika'da, Avrupa'da, Türk dünyasında ve Türkiye'de fotoğraf sergileri açmıştır. Fotoğrafları çeşitli kitaplarda, broşür ve takvimlerde kullanılmıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Raev tarafından Yılmaz, Tatar, Ataoğlu ve Korukoğlu'na plaket takdim edildi ve daha sonra panele geçildi.

Kaynak: AA

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