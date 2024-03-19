Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanması devam ediyor

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanması devam ediyor

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bazıları SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken diğer sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınacağı açıklandı. Davanın geçmişi ve iddianamedeki suçlamalar da hatırlatıldı.

19.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:04
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı davanın sona geldiğini belirterek sanıkların son sözlerinin alınacağını açıkladı.

Sanıklar Ali Ürküt, Alp Altınörs, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Bircan Yorulmaz, Dilek Yağlı, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Meryem Adıbelli, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Emine Beyza Üstün, Can Memiş ve Zeynep Karaman davanın siyasi olduğunu, haksız şekilde cezaevinde bulunduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Öte yandan Kanada'da bulunan davanın firari sanıklardan Cihan Erdal da avukatı aracılığıyla son sözüne ilişkin beyanlarını yazılı olarak dosyaya gönderdi.

Duruşmanın yarınki celsesinde tüm sanıkların son sözlerini tamamlaması bekleniyor.

Davanın geçmişi

İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların azmettiricisi olmakla suçlanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.

Mahkemede, 14 Nisan 2023'de savcılığın esasa ilişkin mütalaası açıklandı.

Buna göre, sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

Aynı suçtan sanık Nezir Çakan ve Sibel Akdeniz'in 4'er kez, Meryem Adıbelli'nin ise 1 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Bununla birlikte söz konusu sanıklar hakkında, mala zarar verme, hürriyeti tahdit, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve hırsızlık, suçlarından ise farklı oranlardan süreli hapis cezası talep edildi.

Aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu 72 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

Kaynak: AA

Kobani, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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