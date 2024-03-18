Kocaeli\'de 6 sektörün yeşil dönüşümü için yol haritaları tanıtıldı

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Kocaeli'de, demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı"nda 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak düşük karbonlu yol haritaları ile yeşil büyüme teknoloji yol haritaları anlatıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, yaptığı konuşmada, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası ve bölgesel anlaşmaların da yarattığı baskıyla, sürdürülebilir düşük karbonlu ekonomiye doğru daha bütünsel iş modeline geçme gereğinin arttığını belirtti.

Bu iş modelinde büyük görevler üstlenmesi gereken finansal kuruluşların sahip oldukları güçle, iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek yatırımlara öncelik vermesinin kritik önem arz ettiğini vurgulayan Işlak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olarak Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerde yeşil dönüşüme yönelik finansmana öncelik verdiklerini aktardı.

Işlak, Türkiye'nin, EBRD'nin en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında yer aldığına değinerek, "Bankamız geçen sene 2,5 milyar avroyu aşan yatırımla Türkiye'de yıllık bazda tarihinin en yüksek yatırımını gerçekleştirmiştir. Bu seneki hedefimiz, başta yeşil dönüşüm olmak üzere Türkiye'yi aynı ivme ile desteklemektir." diye konuştu.

Avrupa'nın, Türkiye'deki en büyük ihracat payına sahip olması sebebiyle sınırda vergilendirmenin, ülke ihracatına ciddi ölçüde finansal etki yaratacağını öngördüklerini anlatan Işlak, 75 avro ile 150 avro aralığında ton başına uygulanan karbon fiyatının Türkiye sanayisine ve ihracatına senede 138 milyon avrodan başlayıp 2,5 milyar avroya kadar finansal etki oluşturmasını beklediklerini kaydetti.

Işlak, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, düşük karbon seçeneklerinin tanımlanmasını, benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemeyi amaçladıklarından bahsederek, "Çalışmalarımız, sektörlerin yeşil dönüşümü için önümüzdeki 30 sene boyunca 2053'e kadar 70 milyar dolar civarında yatırım ihtiyacı ortaya koymuştur. Şimdi hepimizin aklına aynı soru geliyor. Bu yatırımlara finans fonları nerede bulacağız? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olarak, bugüne kadar yanında olduğumuz özel sektörün bundan sonra da yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

14 ayda hazırlanan yol haritalarında 100 akademisyenden görüş alındı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörünün bulunduğu teknolojik yol haritalarını 14 aylık zaman diliminde gerçekleştirdiklerini aktararak, 371 sektör temsilcisinin takibinde elde edilen çalışmaları 100 akademisyenin görüşü alınarak web sitesinde yayınlanabilir hale getirdiklerini bildirdi.

Mandal, 2026, 2030 ve 2035 yılındaki hedeflerin ortaya konulduğu ve teknoloji yol haritası açısından önce durum tespiti yapıldığına değinerek, çalışmayla hangi teknoloji hazırlık düzeyinde olduklarını, insan kaynağı ve altyapı kapasitesini de gördüklerine dikkati çekti.

Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi çerçevesinde ortaya koyduğu taahhüt ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin, imalat sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde yeşil dönüşüme hızlı şekilde hazırlanma gerekliliğini daha da artırdığını vurguladı.

Ar, milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda sınırda karbon düzenlemesine tabi imalat sanayi sektörleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerinden bahsederek, EBRD desteğiyle ilgili sektörlere ilişkin hazırlanan yol haritalarının, firmaların yeşil dönüşümünü destekleyen bütüncül, iddialı ve yenilikçi iyileştirme yaklaşımlarının temel hareket noktasını oluşturduğunun altını çizdi.

"Türk sanayisi örnek bir başarı hikayesinin de baş aktörü olacaktır"

Çalışmalar ile sınırda karbon düzenlemesi uygulamalarında önce 4 sektörde daha düşük karbon salımı için yapılması gerekenleri somut takvimlendirilmiş ve uygulanabilir bir yol haritası haline getirdiklerini söyleyen Ar, yapılandırılmış bu yaklaşımın Türk sanayisinin yeşil dönüşüm ile daha öncü ve daha rekabetçi hale gelmesine kaynak teşkil edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Ar, süreçler ve makinelerin yanı sıra insanın dönüşümünü de esas alan yeşil dönüşüm sürecinin ancak uzun vadeli bakış açısı ve işbirlikçi anlayışla fırsata dönüşebileceğinin farkında olduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yol haritamızı, özel sektörümüz başta olmak üzere, sektör dernekleri, teknoloji sağlayıcıları ile ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki bu sayede ortaya konan gelişimle Türk sanayisi örnek bir başarı hikayesinin de baş aktörü olacaktır. Yeşil dönüşüm alanındaki başarımız, elbette rekabetçi sanayi yapısı inşa edecek ve ek pazar fırsatları doğuracaktır."

Program kapsamında ayrıca "Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritası Raporları" ve "TÜBİTAK Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları" oturumları gerçekleştirildi.